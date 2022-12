Mivel az igazgatási szünetben is elérhető hivatalok nyitvatartása és helyszíne is eltérhet a megszokottól, azt javasolják, hogy az ügyeiket intézni kívánók mindenképpen tájékozódjanak az adott megyei kormányhivatal honlapján.

A kérelmek elektronikus úton vagy e-papíron bármikor benyújthatók, azokat az igazgatási szünet végeztével dolgozzák fel

- közölték.

Kitértek arra is, hogy a folyamatosan indokolt hatósági ellenőrzéseket és a krízishelyzetek elhárításával összefüggő feladatokat a kormányhivatalok az igazgatási szünet idején is elvégzik, többi között a népegészségügy, az áldozatsegítés, a munkavédelem, az állategészségügy és élelmiszerbiztonság, a fogyasztóvédelem területén, illetve ellátják feladataikat a családvédelmi szolgálatok is.