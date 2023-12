Fidesz: Karácsony Gergely 2 milliárd 175 millió forinttal tartozik a Budapest-bérlet fenntartásáért Karácsony Gergely főpolgármester 2 milliárd 175 millió forinttal tartozik a Budapest-bérlet fenntartásáért, vagyis azért, hogy a fővárosiak a HÉV-vonalakat, valamint az agglomerációs buszjáratokat is igénybe vehetik BKK-bérlettel – írta a Fidesz fővárosi szervezete a Facebook-oldalán csütörtökön. Kiemelték: aki nem fizet, annál előbb-utóbb kikapcsolják a szolgáltatást, legyen szó gáz-, villany- vagy internetszámláról. Ez így működik a világon mindenhol – jegyezték meg. Talán, „ha nem osztották volna szét a budapestiek pénzét a haverok között” és vitték volna csődbe a fővárost, akkor most lenne miből kifizetni a számlát, és nem a budapestieken kellene elverni a port – fogalmaztak. Hozzátették: „még egy feladat, amit Karácsony Gergely nem tudott elvégezni, de a kormányra mutogatás továbbra is jól megy neki”.