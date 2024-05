Szentkirályi: a Karácsony által okozott közlekedési káosz a város gazdasági növekedésének egyik legnagyobb akadálya A BKIK székházában tárgyalt Nagy Elek elnökkel és Vereczkey Zoltán MKIK alelnökkel Szentkirályi Alexandra. „Egyetértettünk abban, hogy a főpolgármester tervei tovább nehezítenék a fővárosi és a Pest vármegyei vállalkozások életét. Karácsony Gergely kaotikus állapotokat teremtett a budapesti közlekedésben” – írta a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje szerdán a Facebook-oldalán. „Az autókitiltási botrány keretében tervezett 10 évnél régebbi autók kitiltása, a rakpart végleges lezárása és a Nagykörúton belüli autókitiltás egyenként is súlyos ügyek lennének, együtt pedig egyenesen végzetes csapást mérnének a főváros közlekedésére. A főpolgármester közlekedéspolitikája összeugrasztotta a gyalogosokat, a bicikliseket és az autósokat” – hangsúlyozta posztjában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje szerint „azok is rosszul járnak, akik a Nagykörúton belül élnek és azok is, akiket kizárnak”. Közölte: „Egyes belvárosi kerületek már most is megközelíthetetlenek, elérhetetlenek és parkolhatatlanok a munkájukhoz szükségszerűen gépjárművet használó iparosok, mesterek, kereskedők, szállítmányozók, szerelők és szolgáltatók számára. Ennek árát mindannyian (lakosság, vállalkozások és közüzletek) közösen fizetjük meg” – tette hozzá.