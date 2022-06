A Szekszárdi borvidék egy kiemelten értékes területén, Iván-völgyben található a Fekete Borpince. A Fekete család 1960 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. A területnek szerencsére kedvező a talaj összetétele és a fekvése is. Épp ezért alkalmas a kiváló minőségű szőlő termesztésére, finom és értékes borok készítésére. Az optimális feltételek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fekete pincészet képes a legmagasabb szintű eredmények elérésére, akár itthon, akár külföldön. Ebben az évben aratta talán a legnagyobb sikereit a borászat. Idén Franciaországban, Bordeauxban három aranyéremmel, Brüsszelben egy nagy arannyal díjazták a boraikat, Részt vettek a Cannes-i rosé versenyen is, melyen a 2021-es Nero rosé borukat ezüstéremmel jutalmazták.

A 130 éves pincében 270 nm-en várják a borok szerelmeseit Szekszárdon. A borpince jelenlegi mérete és technológiai felszereltsége éppen ideális egy modern, de még emberléptékű, családias pincészet számára. Mint kiderült, rövid ideig volt kérdéses, hogy folytatja-e szülei tradícióját Fekete Mihály Endre, a tulajdonos.

„Szüleim vásárolták több mint 60 évvel ezelőtt ezeket a szőlőket meg a présházat, én meg gyakorlatilag itt nevelkedtem. Tény, hogy nem volt egyenes az út, először tiltakoztam is ellene, mert messziről látszódott, hogy ez egy kemény munka.”

A szőlősgazda szerint a pinceajtó elé táruló páratlan látvány, a völgy hangulata és szépsége fogta meg anno és segítette abban, hogy végül ezt az irányt válassza. „Igazából már amikor főiskolára jártam, akkor már édesapám vett nekem egy darab szőlőt, amit én a nyári

szünetben kapáltam és gondoztam, amíg a barátaim vakációztak. Nekem a szőlővel való munka, törődés volt akkor is, és ma is a kikapcsolódás” – mondja a borász-tulajdonos. A kemény munka sem rettentette őt el, inkább kíváncsivá tette. Azóta kitanulta a mesterséget.

„Később a borkészítés választott szakmám és hivatásom lett, a pincészet kibővült és családi vállalkozássá nőtte ki magát. Elmondhatom, hogy borászként is ugyanolyan odafigyeléssel állítom elő boraimat, mint azt korábban szőlősgazdaként tettem.”

Gyakran szüret előtt választják ki a bor karakteréhez és az adott évhez leginkább illő élesztőt. Hordós érleléshez 225 és 500 literes régi és új hordókat használnak vegyesen. Tíz hektáron gazdálkodnak és fajtaösszetételt tekintve megtalálható a cserszegi fűszeres, olaszrizling, chardonnay, kadarka, tramini, kékfrankos, zweigelt, cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah, merlot. Optimális időben leszedni ennyi fajta szőlőt nem kis odafigyelést, logisztikát és szakértelmet kíván.

Fekete Mihály Endre.

„Sok feladatot ad ennyi fajtára külön odafigyelni metszéskor, műveléskor, illetve, hogy megfelelő időt válasszunk a szüretelésre. Talán nehezebb, de szeretem csinálni.”

A fajtáknak egy része az adott volt, azok az ültetvényeken voltak, melyeket idővel megvásárolt. Kiderült, hogy olyan fajta is volt, melyet mindenki ellenzett, ám jelenleg is a legtöbb elismerést és díjat hozza a pincének. „Még fiatal koromban kóstoltam cabernet sauvignont, és azt mondtam, hogy nekem ilyen kell. Mindenki le akart beszélni, hogy az Szekszárdra nem való, itt nem jó. Kitartottam elképzelésem mellett, és milyen jó döntés volt, hiszen azóta ez a fajta számos nemzetközi aranyérmeket nyert.”

A vörösborok királyának is nevezett cabernet sauvignon az egyik legkésőbb érő fajta, melyet sokszor novemberben szüretelnek. A cabernet sauvignon mellett a tavalyi évben két borral is nyertek nemzetközi borversenyen Bordeauxban, és két borukat választották be

Magyarország legjobb 100 borába.

A borpince híve a házasításoknak hiszen itt van a Patikárius, melyet hat borból házasítanak (kékfrankos, cabernet sauvignon, merlot, kadarka, zweigelt és kékoportó), vagy az egyik legújabb tagja a családnak a Mókamester (cabernet sauvignon, syrah) és a Letícia (cabernet sauvignon, kékfrankos).

A Fekete Borpince célul tűzte ki, hogy a szekszárdi borvidék jellegzetességeit megőrizve, a hagyományok és a környezet iránti tisztelettel készíti borait, melyet számos díjjal jutalmaztak már. A tavalyi két aranyérem után idén három aranyérmet nyertek

Bordeauxban, továbbá egy nagy aranyat Brüsszelben és a Cannes-i rosé versenyen ezüstéremmel jutalmazták a Fekete Borpince borait.

A rangos, több esetben halmozott nemzetközi elismerésű díjazott borokat most egy prémium borcsomagban kínálja Fekete Mihály Endre a különleges alkalmakra.

Az Arany Válogatás csomag tartalma:

 MÓKAMESTER CUVÉE 2017

o 100 legjobb magyar bor 2021 – aranyérem

o Challenge International du Vin, France 2020 – aranyérem

 JURÁTUS CUVÉE 2017

o Challenge International du Vin, France 2022 – aranyérem

o Minde Selection, Bruxelles 2022 – nagy aranyérem

 MERLOT VÁLOGATÁS 2017

o Challenge International du Vin, France 2020 – aranyérem

o Monde Selection, Bruxelles 2019 – ezüstérem

o Országos Borverseny 2019 – aranyérem

 PATIKÁRIUS CUVÉE 2017

o Challenge International du Vin, France 2020 – aranyérem

o Országos Borverseny 2019 – aranyérem

o Challenge International du Vin, France 2019 – ezüstérem

 LETÍCIA CUVÉE 2016

o Challenge International du Vin, France 2022 – aranyérem

 CABERNET SAUVIGNON 2019

o Challenge International du Vin, France 2022 – aranyérem

A csomag kedvezményes áron rendelhető július végéig az [email protected] e-mail címen.