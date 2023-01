A szekszárdi székhelyű TARR Kft. a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében építi az újgenerációs hálózatot. A beruházást követően a legmodernebb, gigabitképes optikai hálózaton válik elérhetővé a szupergyors internet a települések lakói számára. Emellett digitális kábeltévé és vezetékes telefonszolgáltatás is lehetővé válik a térségben.

A fejlesztésről január 12-én Szentlászlón tartott sajtótájékoztatót a TARR Kft., illetve a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) képviseletében dr. Spaller Endre elnök.

– A szupergyors internet bevezetése jelentős lakosságmegtartó erőt jelent, hiszen már egyre több munkához szükséges. A kormány célja az is, hogy ezzel is támogassa a fiatalok, családok kistelepüléseken maradását, illetve a falvakba költözését. A legmodernebb hírközlő hálózatnak köszönhetően többen tudják az otthonról való távmunka, a home office lehetőségeit is kihasználni, a családok így közelebb maradhatnak egymáshoz – fogalmazott Dr. Spaller Endre.

– A fejlesztés így a lakosság mellett a vállalatok számára is kedvez. A közszolgáltatások és az oktatás területén is óriási a szerepe, hiszen a feladatellátáshoz, az oktatás modern és minőségi megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő hálózat – tette hozzá a KIFÜ elnöke.

Tarr János ügyvezető bemutatta a TARR Kft.-t, hangsúlyozva, hogy munkájuk során legelső helyen szerepel az ügyfélközpontúság, a helyi igények maximális kiszolgálása.

Tarr János

(Fotós: Laufer László)

– A TARR Kft. a magyar hírközlési piac egyik meghatározó szolgáltatója. Jelenleg 8 megye több mint 350 településén érhetőek el vezetékes szolgáltatásaink. Az igények magas szintű kielégítése érdekében 15 személyes ügyfélszolgálatunk működik jelenleg, további kettőt nyitunk a szupergyors internetprogrammal is érintett Szigetvári és Marcali járásban – mondta el az ügyvezető.

– Decemberben útnak indult Mozgó Értékesítési Pontunk, amely egy modern kisbusz formájában járja a térséget, ezáltal kitelepülünk a hálózat fejlesztésével érintett településekre. A TARR buszon lehetősége lesz a lakossági ügyfeleknek szerződést kötni és minden kapcsolódó ügyet elintézni – árulta el Tarr János. A mozgó ügyfélszolgálati kisbuszt a sajtótájékoztató résztvevői is bejárhatták.

Spaller Endre

(Fotós: Laufer László)

A fejlesztéssel érintett 35 településen, valamint településrészeken, az elkészült hálózati részeket folyamatosan, 2023. január közepétől az év első negyedév végéig adják át, ezáltal biztosítva a hálózatra történő rákapcsolódási lehetőséget a helyi lakosok, vállalkozások számára.

A szolgáltatás az alábbi településeket érinti: Almamellék, Almáskeresztúr, Basal, Bánfa, Botykapeterd, Csebény, Dencsháza, Endrőc, Gyöngyösmellék, Horváthertelend, Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Nagydobsza, Nagyváty, Patapoklosi, Pettend, Rózsafa, Somogyhatvan, Somogyhárságy, Somogyviszló, Szentegát, Szentlászló, Szigetvár, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc és Zádor. Elsőként Gyöngyösmellék, Kisdobsza, Kistamási, Nagydobsza, Pettend és Zádor településeken nyílik meg a lehetőség a szolgáltatások igénybevételére.