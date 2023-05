Negyedik alkalommal szervezett partnertalálkozót beszállítói számára kedden délelőtt a Dunaföldvári Malom (GOF Hungary Kft.). A Gazdafórumra ezúttal is szép számú, több mint 200 termelő érkezett, akik délelőtt szakmai előadásokat hallgathattak a cég gazdasági mutatóiról, fejlesztéseiről, gabonapiaci trendekről, kamarai aktualitásokról.

A szakmai partnertalálkozón elsőként Sáfrányné Világ Ildikó, a GOF Hungary Kft. kereskedelmi vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szurovcsák András, a cég ügyvezetője tartott előadást.

– A GOF Hungary Kft. 15 éve van jelen Dunaföldváron, a cég tulajdonosai hazai magánszemélyek és mezőgazdasági vállalkozások. Annak idején azért hoztuk létre, hogy az értékesítési pontunk a feldolgozóiparon keresztül a végfelhasználókhoz is eljusson – emlékezett a kezdetekre az ügyvezető.

– Az elmúlt öt évben exponenciálisan megnöveltük a beruházásokat, és ma kijelenthető, hogy a Dunaföldvári Malom a legversenyképesebb malmok közé sorolható – fogalmazott. Az előadásban szó volt arról is, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság. A kevésbé hatékony vállalkozások ugyanis Szurovcsák András szerint lemaradnak, különösen, ha ilyen árhullámok jönnek, mint az utóbbi időben. A cég az energiahatékonyság érdekében az elmúlt évben félmilliárd forint értékben telepített kiserőműi napelemparkokat. A dunaföldvári telephelyen a jelenlegi 94 kilowatt naperőművet tovább bővítik 410 kilowattal, amellyel az üzem villamosenergia költsége csökkent, működése még versenyképesebbé válik. Az elszabaduló gázárak sem érintették komoly mértékben a vállalatot, hiszen nagy gázfogyasztó berendezéseiket, terményszárítóikat az elmúlt öt évben folyamatos fejlesztésekkel átalakították, így gáz nélkül is tudnak üzemelni. Az évente megrendezett partnertalálkozót, Szurovcsák András, mint mondta, azért tartja fontosnak, mert egyrészt az ágazatot érintő fontos előadások hangzanak el a világpiaci tendenciákról, árakról, másrészt beszállítóiknak bemutathatják, hogy a GOF Hungary Kft. hol helyezkedik el az iparágban, mennyire hatékony, fejlett és mennyire biztonságos a működése. – Arra törekszünk, hogy a legjobbak között lehessünk, és egy olyan bizalmi kapcsolat alakuljon ki beszállítóinkkal, ami megnyugvással tölti el partnereinket – hangsúlyozta az ügyvezető. – Nekünk ugyanis egyaránt helyt kell állnunk, akár alacsonyak a piacon az árak, akár magasak. Jelenleg sajnos az előbbi áll fenn és rövid távon nincs ok az optimizmusra – fogalmaztak a szakemberek. Mint elhangzott, egy év alatt kevesebb, mint a felére estek a gabonaárak, a tavalyi 140-150 forintos búza jelenleg 65-68 forint környékén áll, korábban 300 ezer forint feletti repce- és napraforgóár volt, amely most 130 ezer forint környékén mozog, az árpa ára is csupán 45-50 forint körül van. Az árak tehát bőven előállítási költség alatt maradnak, így ez bevételt nem, inkább veszteséget jelent a termelőknek – vélik a szakértők. A termelők szempontjából reményre adhat okot, hogy a háború miatt jelentős kiesésre számítanak az ukrán gabonatermelésben. Szakértők becslése szerint a háború előtti, 2021- es termésnek a fele sem várható idén, emellett az előállítási költségeik is megnövekszenek, ugyanis nem kapják már az olcsó orosz energiát, valamint vetőmag-, műtrágya- és áramellátási problémáik is vannak. Nehezen tudják tárolni és szárítani a gabonát, mindezek előbbutóbb az árak növekedéséhez vezetnek. A szakemberek kitartásra biztatják a hazai gazdákat. Akinek likviditási gondjai vannak, lehet, hogy kénytelen nyomott áron értékesíteni a terményeit, de aki megteheti, annak azt ajánlják, egy kicsit várjon az eladással. A GOF Hungary Kft. az elmúlt öt évben egymilliárd forintot költött arra, hogy telephelyeit fejlessze, korszerűsítse, illetve eszközökkel lássa el – számolt be Lengyel Tamás malomigazgató. Mint mondta, tavaly megnyertek egy élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztését megcélzó pályázatot, összesen 2,3 milliárd forintos értékben. Ebből 6-700 millió forint megy technológiai megújulásra, a fennmaradó összeg egy kis részét eszközberuházásokra – rakodógépekre, szállítóeszközökre – fogják költeni, a nagyobb része pedig a barotapusztai üzemük fejlesztésére szolgál. Mindez óriási előrelépést jelent majd a cég és a környékbeli termelők számára egyaránt. Mint jelezték, a beruházást helyi és környékbeli vállalkozókkal kívánják megvalósítani.