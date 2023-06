Hirdetés 54 perce

Állásinterjú típusok, amikkel Nyíregyházán is találkozhatsz

A kiválasztási folyamatok Nyíregyházán is cégenként eltérőek lehetnek, aminek során több állásinterjú típus is előfordulhat. Álláskeresőként pedig nem árt tisztában lenned azzal, hogy különböző interjúk alkalmával mire is számíthatsz. A következőkben ehhez nyújtunk egy kis összefoglalót.

Fotó: NyiregyhazaAllas.hu

Telefonos előszűrés Számos nyíregyházi cégnél bevett szokás, hogy a személyes/virtuális találkozót egy telefonos előszűrés előzi meg. Ezzel az interjú típussal akár azon állások esetében is találkozhatsz, amelyekre a NyiregyhazaAllas.hu weboldalán keresztül pályáztál. Az ilyen beszélgetések célja általában az, hogy HR előzetesen felmérje a jelentkezők motivációját, korábbi tapasztalatait, jövőbeli terveit. Emellett pedig felvilágosítást adnak magáról a munkakörről, illetve az azzal járó feladatokról is. A nyelvismeretet is megkövetelő pozíciók esetében pedig gyakori, hogy az azzal kapcsolatos tudás már itt felmérésre kerül. Ne lepődj tehát meg, ha néhány kérdést majd a szükséges idegen nyelven kell megválaszolnod. Személyes állásinterjú A személyes állásinterjúknak több fajtása is létezik, de talán a leggyakoribb, mikor egy általános beszélgetés keretein belül a HR és a szakmai oldal is képviselteti magát. Az ilyen interjúk lefolyása alapvetően két módon történhet: beszélgetős és strukturált formában. Előbbi nyilvánvalóan egy kötetlenebb kommunikációra lehetőséget adó megvalósítás, míg utóbbi esetében egy előre összeállított kérdéslista alapján, kérdezz-felelek módon zajlik a beszélgetés. Felkészüléskor mindenképpen érdemes átnézni az állásinterjúkon gyakran előforduló kérdéseket, többek között a motivációra, szakmai tapasztalatra, jövőbeli elképzelésekre vonatkozóan. Mindemelett pedig jár utána a cég tevékenységi körének, vállalati kultúrájának, illetve legfőbb értékeinek, hisz ezek is jellemzően visszatérő témák. Videóinterjú Nyíregyházán is vannak cégek, amelyek a videóinterjúkat részesítik előnyben, azok rugalmasságából kifolyólag. A menetük jellemzően hasonló a személyes interjúkéhoz, vagyis hasonló kérdésekre is számíthatsz. A felkészülést tekintve ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fordítanod a technikai feltételek megteremtésére, magyarán, hogy olyan eszközről jelentkezz be, amely biztosan nem fagy le, valamint a hang- és a képminőség tekintetében is megfelelő választás. Emellett pedig a háttérről se felejts el gondoskodni, tehát próbálj úgy elhelyezkedni, hogy ne legyenek ott zavaró tényezők, amik esetlegesen elvonhatják az interjú résztvevőinek a figyelmét.

