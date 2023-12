A több mint 100 éves oktatási hagyományokra építkezve, a kor elvárásaihoz igazodva, folyamatos fejlődésre törekedve dolgozunk azért, hogy tanulóink a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő, magas színvonalon képzett szakemberekké váljanak, választott szakmájukban megtalálják boldogulásukat.

Intézményünk fő profilját a Gazdálkodás és menedzsment, a Kereskedelem, a Közlekedés és szállítmányozás, az Informatika és távközlés, a Rendészet és közszolgálat, a Gépészet, valamint az Oktatás ágazat technikumi képzései jelentik.

Képzési kínálatunk a 2024/2025-ös tanévre Technikum (5 éves képzések, ágazatok és szakmai kimenetek) Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző Informatika és távközlés ágazat: Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus vagy Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus Gépészet ágazat: Vasútijármű-szerelő technikus Oktatás ágazat: Oktatási szakasszisztens

A vármegyében az egyetlen szakképző intézmény vagyunk, ahol azoknak is kínálunk képzési lehetőséget, akik vasúti területen képzelik el a jövőjüket (Vasútforgalmi szolgálattevő technikus, Vasútijármű-szerelő technikus szakma). Az oktatást a magyar vasúttársasággal – tehát a lehetséges jövőbeni munkáltatóval – együttműködésben szervezzük.

Az informatika oktatás iránt érdeklődők számára a jelenkori elvárásoknak megfelelően magas szintű, projektalapú képzést tudunk kínálni a Budapest School-lal együttműködve, bevonva az IT szektor jeles képviselőit. (BPS code osztály)

Iskolánk vállalkozói és intézményi szférával kialakított és jelenleg is bővülő, kiterjedt kapcsolatrendszere révén egyre több apáczais diák tanulhat, tehet szert gyakorlatra duális képzési keretek között. Arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy tanulóinknak biztosítsuk a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét az Erasmus-program keretében.

Fontos, hogy a fiatalok az 5 éves technikumi képzés során magas szintű szakmai ismeretek mellett érettségit is szerezhetnek, így nyitott lesz az út számukra a felsőoktatás irányába. Sőt, amennyiben az általuk választott középiskolai szakirányt folytatva tanulnának tovább, a megszerzett végzettségnek köszönhetően előnyben részesülhetnek a felsőoktatási felvételi során. Szakmai vizsgájuk pedig emelt szintű érettséginek számít.

Diákjaink középiskolai éveik alatt támogatásban is részesülhetnek: ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe átlépve szakképzési munkabért kapnak. Első szakmájuk megszerzését követően pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak, amelynek összege a vizsgáik eredményétől függően akár 300 ezer forint is lehet.

Büszkék vagyunk rá, hogy a bennünket választó gyerekek, fiatalok patinás épületünkben folyamatosan fejlődő környezetben tanulhatnak. Az elmúlt években jelentős iskolabútor beszerzések valósultak meg, megújult informatikai eszközparkunk, számtalan modern, oktatást támogató eszköz (például interaktív tábla) jelent segítséget a tanulásban. Rendelkezünk okostanteremmel, ahol a robotikával és a dróntechnológiával is megismerkedhetnek tanulóink. Korszerűen felszerelt labor áll rendelkezésre a természettudományos tárgyak oktatásához. Idén ősszel a dombóvári önkormányzat pályázatának köszönhetően elkészült multifunkcionális szabadtéri sportpályánk, van szabadtéri kondiparkunk, nemrégiben új sporteszközökkel gyarapodtunk, folyamatban van vizesblokkjaink felújítása.

Mindezek mellett minden igénylőnek tudunk lakhatást biztosítani az iskolánk épületkomplexumában található kollégiumban. A komfortos körülmények mellett kollégistáinknak segítséget nyújtunk a tanulásban, és lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére.

Válaszd a szakképzést, válassz bennünket! Legyél te is apáczais!

Ezt a szakmát, iskolát választottam

Illés Nóra 10. osztály, Oktatás ágazat, Oktatási szakasszisztens szakma

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

- Azért választottam ezt az irányt mert szeretek gyerekekkel foglalkozni. Korábban nyári táborokban jöttem rá, hogy a kisebbekkel milyen jól kijövök. Különösen a 3-6 éves korosztály áll hozzám közel, ezért óvodapedagógus szeretnék lenni. Dombóvári vagyok, így az iskolaválasztás adott volt. Jelenleg még az ágazati alapoktatásunk zajlik. A tanulmányaink részét képezi például a pszichológia, az élménypedagógia, a mesepedagógia, a mozgáskultúra és a zenei nevelés. A következő tanévtől kezdődően duális képzési keretek között ezeket az ismereteket már gyakorlatban is használhatjuk, gyarapíthatjuk majd.

Pápa Márk 10. osztály, Közlekedés és szállítmányozás ágazat, Vasútforgalmi szolgálattevő technikus szakma

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

- Kiskorom óta érdekelt a vasút világa, aztán egy Kaposváron megtartott vasúti pályaorientációs napon tudtam meg, hogy a Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikumban is folytathatok tanulmányokat ebben az irányban. Balatonbogláron élek, így a kollégiumi elhelyezés is fontos volt számomra. Még az ágazati alapoktatásnál tartunk, de hetente egy napot már most is a MÁV dombóvári telephelyén töltünk, ahol gépészeti és villamossági ismeretekre tehetünk szert. Ez is nagyon tetszik. A jövőben szeretnék közlekedési témában felsőfokú tanulmányokat folytatni Győrben, majd karriert építeni a vasútnál

Naszvadi-Széll Soma 11. osztály, Informatika és távközlés ágazat, Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus szakma

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

- Az informatika régóta érdekel, és olyan iskolába akartam járni, ahol szakmát és érettségit is szerezhetek. Dombóvári vagyok, így az Apáczai Technikum számomra kedvező helyen van. Az oktatás feltételei jók, nem csak az informatikai eszközök tekintetében. A természettudományos laborban például fizikai kísérleteket hajthatunk végre, ami azért jó, mert a fizika a tanulmányaink részét képezi. Duális képzési keretek között hetente két napot töltünk egy pécsi informatikai cégnél, ahol többek között a szakmai angolt, a programozást, az adatbázisok építését, kezelését, Java programozást tanulunk.

Ruzsicska Kristóf 11. osztály, Rendészet és közszolgálat ágazat, Közszolgálati technikus szakma

Fotó: Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

- Csak részben a küzdősport miatt választottam ezt az ágazatot (Kristóf a Dombóvári Karatesuli sportolója, kétszeres junior világ- és egyszeres Európa-bajnok versenyzője), egyébként is érdekelt ez az irány. Tanulmányaim során azért a küzdősport áll hozzám a legközelebb, de kedvelem többek között a lövészetet, a fegyver-, a rendészeti ismereteket is. Nagyon szeretnék ebben az irányban egyetemi tanulmányokat folytatni, majd készenléti állományban elhelyezkedni.

Kapcsolat

Cím: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

Telefon: +36-74/466-929

E-mail: [email protected]

Honlap: https://apaczai.tmszc.hu/