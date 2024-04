– Látjuk az atomenergia reneszánszát, s mivel nekünk is van több mint négy évtizednyi tapasztalatunk a nukleáris iparban, ezért döntöttünk a Paks I. üzemidő hosszabbítása mellett és ezért építünk új erőművet a meglévő mellett – fogalmazott Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Top Energy Executives in Hungary 2024 magazinban. – A zöld energia jelenti a magyar gazdaság jövőjét – tette hozzá.

Forrás: PAKS II.

– Az atomerőművek minden tekintetben legalább egyenértékűek a megújulókkal, miközben nagy kapacitással, időjárástól függetlenül, nagyon kiszámítható módon működnek. A nukleáris ágazat folyamatosan fejlődő, innovatív iparág. Mindezt már Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója fejtette ki a magazin hasábjain. – Magyarországon a szén-dioxid-semleges villamos energia háromnegyedét a Paksi Atomerőmű állítja elő. A két új építés alatt álló blokkot a nukleáris kapacitás hosszú távú fenntartására tervezték, működésük éves szinten 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás megtakarításával jár – vázolta Jákli Gergely a Top Energy Executives in Hungary 2024-nek adott interjújában. Elmondta, hogy a Paks II. projektben jelenleg a területelőkészítési munkákon van a hangsúly, cél, hogy 2024 végén az első betonöntéssel elkezdődjön az 5. blokk alaplemezének kialakítása.

A Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója – mint a vele készült interjúból is kiderült – a pénzügyi szektorból érkezett a nukleáris iparba. – Első pillantásra a pénzügyi szektorban és a nukleáris iparban nincs semmi közös, de valójában sok a hasonlóság. A nukleáris iparban alapvető a fegyelem, a szabályozottság és a folyamatos kontroll. Ezek egyike sem újdonság számomra, folyamatutasítások, szabálykövetés, ellenőrzöttség, ezeket a munkaszocializáció keretében „belém verték” – mondta. Hozzátette, a pénzügyi világban azt is megtanulta, hogy a problémák egy részével általában más is szembesül, így a nemzetközi példákból való tanulás képessége nagyon fontos. – A mi cégünknek is támaszt ad, ha megosztjuk egymással a tapasztalatokat. Helye van a kreativitásnak, de folyamatosan kell figyelnünk a nemzetközi trendeket és gyakorlatokat. Abból tudunk tanulni, fejlődik a megoldási képességünk, gyorsítani tudjuk a projekteket – hangsúlyozta. Mint elmondta, maga az erőműépítés sem ismeretlen számára, Ghánában és Indonéziában is menedzselt ilyen projekteket pénzügyi oldalról. Az itt szerzett nemzetközi látásmód jól hasznosítható a Paks II. projektben, ahol a megrendelő magyar, a fővállalkozó orosz, és a megvalósításban számos hazai és nyugati beszállító vesz részt. – Egyszóval: otthonosan érzem magam a nukleáris iparban, a Paks II. projektben – összegezte Jákli Gergely.