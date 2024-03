Az országúti kerékpározás alapjában véve egyszerű sport. A versenyző sokadmagával felül a kerékpárjára, aztán igyekszik a többieknél gyorsabban haladva elérni a célig. Ez az elképzelés kapcsolódik a valósághoz, de azért Makó vitéz és Jeruzsálem távolsága is eszünkbe juthat róla. A profi élvonalban kerékpározó Valter Attila és csapata, a Visma új időfutamsisakkal rukkolt ki. A Tirrén-tengertől az Adriáig húzódó többnapos verseny egyenkénti indítású szakaszán csodálkozhatott rá a közönség a különleges formájú fejvédőre. A futurisztikus kifejezés is helyénvaló jelző lehetne, de az időfutamokon használt sisakok mindig is azok voltak, hiszen a légellenállás csökkentésében van szerepük. Szóval Valterék sisakja a szokottnál is futurisztikusabb, sci-fi-filmek kelléke­seinek is inspirációt adhat.

A Visma szakemberei bizonyára sok munkaórát fordítottak a fejfedő kifejlesztésébe, rengeteg alkotó energiát és pénzt ölhetett bele a csapat. A cél, hogy néhány másodpercet nyerhessenek a versenyzők, ha a körülmények megfelelőek. Nehéz nem észrevenni, hogy az idei Tour de France során összesen hatvan kilométernyi időfutam vár a versenyzőkre, így versenyt eldöntő szerepe lehet majd az egyenkénti indítású szakaszokon nyújtott teljesítménynek. A tavalyi győztes dán Vingegaard címvédési esélyei jelentősen növekedhetnek azzal, hogy kisebb légörvényeket kelt majd az új sisak használatával. A kerékpározás tehát egyszerű sport, az ideális bringást csepp alakúnak álmodja minden sikerre éhes csapatfőnök. Az egyszerűség kap némi vajszínű árnyalatot azzal, hogy a tudománynak és a technikának jelentős szerepe van a kerékpározók életében. Nagyon nem mindegy, hogy mekkora költségvetést és vele mekkora háttértámogatást mondhat magáénak egy-egy csapat. Példánkból kiviláglik, hogy légcsatorna-kísérletek is beleszólhatnak a versenyek kimenetelébe.

Szerencsés helyzet, hogy Valter Attila esetében nem kell azon tipródnunk, hogy vajon egy gazdagabb csapatnál versenyezve nem lehetne-e sikeresebb.

A Visma valószínűleg a legjobb feltételeket kínálja a jelenlegi mezőnyben. Kiváló feltételek, kiváló versenyzők, ebből lehet sikercsapatot létrehozni.

Persze hiába a csodasisak, a csodabringa, ha a versenyző nem tudja a maximumot kihozni magából. Ha megsérül, megbetegszik, szakad az eső, viharos a szél, akkor a csapatvezető a szokottnál is több stresszel kénytelen megküzdeni. Azzal nyugtathatja magát, hogy a kerékpározás egyszerű sport, és ezért nem laboratóriumban zajlik.