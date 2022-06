Négynapos nagyszabású rendezvénysorozattal ünneplik csütörtöktől az Egyesült Királyságban II. Erzsébet királynő platinajubileumát, vagyis trónra lépésének 70. évfordulóját.

A jeles esemény egybeesik a 96 esztendős uralkodó ilyenkor esedékes – bár a szokásos június közepi időponthoz képest kissé előrehozott – „hivatalos” születésnapi ünnepségével, és ebből az alkalomból számos híresség részesült magas kitüntetésben.

II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halálának napján lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit a jobb időjárás reményében – a hivatalos születésnaphoz hasonlóan – júniusban tartják. Így volt ez az 1977-es ezüstjubileumon, a 2002-ben tartott aranyjubileumon és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi ünnepségeken is.

A júniusi időpontot indokolja az is, hogy az uralkodó közismerten nem tartaná illőnek, ha édesapja halálának emléknapján ünnepelné az ország az ő trónra lépésének évfordulóját.

E hagyománynak megfelelően született az a döntés, hogy a hivatalos idei születésnapi ünnepségeket és a platinajubileumi rendezvényeket ezúttal egyazon júniusi hétvégén rendezzék.

Az angol-brit monarchia évezredes történetében példátlan évfordulóra a brit kormány négynapos hétvégét hirdetett, mégpedig úgy, hogy a május utolsó hétfőjén esedékes hagyományos országos munkaszünetet csütörtökre helyezte át, és pénteket rendkívüli munkaszüneti nappá nyilvánította.

Az ünnepi hosszú hétvége első napjának legnagyobb rendezvénye az egy héttel előrehozott hivatalos születésnap lesz. A Trooping the Colour néven közismert, igen látványos, rendszerint százezres tömeget vonzó katonai parádét a koronavírus-járvány miatt 2020-ban és tavaly csak igen szűk körben, a királynő windsori rezidenciáján, közönség nélkül rendezték meg.

Csütörtökön viszont 1500 katona és 400 fős katonazenekar részvételével, két év kihagyás után újból teljes pompájában megtartják a díszszemlét.

Az évfordulós ünnepségek könnyed mozzanataként szappanopera-színésznek szegődött a brit trónörökös, az uralkodó elsőszülött fia, igaz, csak egy alkalomra. Károly walesi herceg édesanyja kedvéért vállalta a beugrást a BBC közszolgálati televízió legnépszerűbb, EastEnders című, 1985 óta futó sorozatában.

Károly szerepe szerint felesége, Kamilla cornwalli hercegnő társaságában váratlanul, mindenki legnagyobb elképedésére megjelenik a sorozat helyszínén, a Walford nevű kitalált londoni kerület ugyancsak kitalált főterén, az Albert Square-en, és csatlakozik a főszereplők által rendezett utcabálhoz.

Az epizódot a BBC csütörtök estére tűzte műsorra.

A négynapos platinajubileumi hétvégén országszerte több ezer igazi utcabált is tartanak, igaz, nagy valószínűséggel a trónörökösi házaspár részvétele nélkül.

A rendezvénysorozat legnagyobb eseménye ugyanakkor a Platinum Party néven megszervezett hatalmas élő koncert lesz a Buckingham-palota előtt, a globális szórakoztatóipar, valamint a sport- és médiavilág legnagyobb sztárjainak közreműködésével.

A három színpadon zajló rendezvényen, amelyre 22 ezer nézőt várnak, személyesen vagy videókapcsolaton jelen lesz sok más híresség mellett Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Ellie Simmonds, Stephen Fry, Julie Andrews, az angol Királyi Balett társulata, Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, a Duran Duran, Andrea Bocelli és Sir Elton John.

Csütörtökön nyilvánosságra hozták a királynő születésnapi kitüntetési listáját is.

II. Erzsébet brit királynőt ábrázoló kép egy óriáskivetítőn a londoni Picadilly Circus-ön 2022. február 6-án.

Forrás: MTI/EPA/Neil Hall

Az uralkodói elismerések díjazottjainak névsorát évente kétszer, újévkor és II. Erzsébet királynő júniusi hivatalos születésnapján hirdetik ki.

Az idei születésnapi kitüntetési listán 1134 név szerepel.

Az elismerésben részesítettek között van Stella McCartney divattervező, Sir Paul McCartney-nak, a Beatles egykori dalszerzőjének és basszusgitárosának leánya, aki a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki címét (CBE) kapta az uralkodótól.

Rio Ferdinand, az angol futballválogatott egykori sztárja a Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE), Gareth Bale, a walesi labdarúgás csillaga a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) címet viselheti csütörtöktől.

A királynő a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta Sir Salman Rushdie írót. Sir Salman nevét 1989-ben ismerte meg a világ, miután Sátáni versek című, vallásgyalázónak ítélt művéért az iráni iszlám állam akkori első számú vezetője, a néhai Khomeini ajatollah vallási halálos ítéletet mondott ki rá.

Rushdie mostani kitüntetésével igen előkelő társaságba került: az V. György király által 1917-ben alapított brit becsületrendnek a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.

A jelenlegi tagok között van mások mellett a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel világhírűvé vált Sir David Attenborough, Judi Dench színésznő, J.K. Rowling, a szintén példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője, Sir Paul McCartney, valamint a brit rock másik veterán világsztárja, Sir Elton John.

Borítókép: II. Erzsébet brit királynő az ascoti derbi első napján, 2019. június 18-án a dél-angliai Ascotban. Fotó: MTI/EPA/Neil Hall