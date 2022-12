Argentínát 1930 óta mindig európai csapat ütötte el a továbbjutástól világbajnokságon. Ha valamibe, akkor ebbe mindenképpen belekapaszkodhattak a hollandok, akik a meccs előtt az egymás elleni összevetésben is jobban álltak dél-amerikai ellenfelüknél (4 holland győzelem, 3 döntetlen, 2 argentin győzelem).

Jobban kezdtek az argentinok, akik láthatóan most is Lionel Messiben bíztak, s kis tízes jól is futballozott. Ha történt valami, akkor az akkor történt amikor nála volt a labda, de kimondott nagy helyzet jó ideig nem alakult ki. Aztán a semmiből megszerezték a vezetést az argentinok: a 36. percben Messi adott zseniális passzt a védők közé befutó Nahuel Molinának, aki külsővel a kapu jobb alsó sarkába lőtt. A védőnek az első gólja volt ez az argentin válogatottban, Messi pedig az ötödik gólpasszát osztotta ki a vb-k egyenes kieséses szakaszában, amivel megelőzte a brazilok legendáját, Pelét.

A hollandok hátrányban sem tudtak váltani, mondhatni, hogy nagy csalódást jelentett a korábban mutatott játékukhoz képest az, amit az első félidőben letettek a pályára. A szünetben Louis van Gaal le is kapta a pályáról a teljesen észrevehetetlen Steven Bergwijnt és Marten de Roont, helyükre pedig jött Steven Berghuis és Teun Koopmeiners. Sokkal jobb velük sem lett a holland csapat, az argentinok így mindenféle megerőltetés nélkül tartották az előnyüket. Sőt, a 70. percben Denzel Dumfries teljesen feleslegesen felrúgta Marcos Acunát, a megítélt tizenegyest pedig Lionel Messi bevágta a kapu bal oldalába, a 203 centiméter magas Andries Noppert meg sem tudott mozdulni. Messinek ez volt a 10. vb-n szerzett gólja, amivel beérte az argentin rangsorban a szintén tíznél járó Gabriel Batistutát.

Azt hittük, ezzel el is dőlt minden, de nem így történt. Az egész meccsen semmit nem mutató hollandok a 83. percben a csereként öt perccel korábban beállt Wout Weghorst nagyszerű fejesével kiegyenlítettek, majd nyomás alá helyezték az argentin kaput. Ennek eredménye lett az a szabadrúgás, amelyből aztán Weghorst a 101. percben kiegyenlített. Koopmeiners ahelyett, hogy kapura lőtte volna a labdát, begurította a sorfalban álló csatárhoz, aki lefordult védőjéről és a kapus mellett a kapu közepébe lőtt. Óriási trükk volt, Hollandia a poraiból feltámadt és életben maradt! Egy argentin támadásra volt még idő, aztán Mateu Lahoz lefújta a rendes játékidőt, és jöhetett a hosszabbítás.

A kétszer tizenöt perces ráadás első félidejében semmi sem történt, nem úgy a másodikban! Az argentinok az utolsó öt percet nagyon megnyomták, sorra jöttek a kék-fehér szögletek, majd a 118. percben Lautaro Martínez bombáját védte vetődve Noppert. És nem ez volt az utolsó momentum: a 120. percben Enzo Fernandez szétlőtte a jobb kapufát, de döntés nem született, jöhettek a tizenegyesek! Ebben pedig az argentinok négyet értékesítettek, míg a hollandok csak hármat. Messiék ott vannak az elődöntőben és játszhatnak a horvátokkal a fináléért, míg a holladok úgy estek ki, hogy egyetlen vereséget sem szenvedtek Katarban!

Világbajnokság, negyeddöntő

Hollandia–Argentína 2–2 (0–1, 2–2, 2–2, 2–2)

Tizenegyesekkel: 3–4.

Luszail, Nemzeti Stadion, 88.235 néző. Vezette: Lahoz (spanyol)

Hollandia: Noppert – Dumfries, Aké, Van Dijk, Timber, Blind (L. de Jong, 64.) – Gakpo (Lang, 113.), De Roon (Koopmeiners, a szünetben), F. de Jong, Bergwijn (Berghuis, a szünetben) – Depay (Weghorst, 78.). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal.

Argentína: E. Martínez – Acuna (Tagliafico, 78.), Romero (Pezzella, 78.), Otamendi, Lisandro Martínez (di Maria, 111.), Molina (Montiel, 106.) – Mac Allister, De Paul (Paredes, 67.), Enzo Fernández – Messi, J. Álvarez (L. Martínez, 82.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Gólszerző: Molina (35.), Messi (70.), illetve Weghorst (83., 90.+11.).