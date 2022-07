A komplett fitnesz világot megrengette a hír, hiszen ilyen jellegű háborúskodásra még talán sosem volt példa, de még a sokat látott bulvárhír fogyasztók is felkapták a fejüket - írja a Bors.

Norbi és Réka egyik követője, bizonyos Király Dávid Izmael nagyon komoly vádakat fogalmazott meg Béres Alexandra ellen: a férfi állítja, bizonyítani tudja, hogy Alexandra áll A nagy Norbiréka biznisz nevű, mocskolódó Facebook-csoport mögött.

A közel másfél ezer tagot számláló nyilvános csoport fő tevékenységére a címből könnyen lehet következtetni: mást sem csinálnak, csak Norbit, Rékát, és az Update termékeket ócsárolják. Van, hogy kukacokat tesznek az ételbe, és úgy fotózzák, Réka külsejét figurázzák ki, de nem kímélik a híres páros gyermekeit sem, sokszor állítják pellengérre Larát, Norbikát vagy Zalánkát is.

A csoport ellen az elmúlt években többször is felszólaltak a Schobert család tagjai, volt, hogy udvariasan kérték, fejezzék be amit csinálnak, volt, hogy nyilvános felületen üzentek a működtetőknek, hogy rendőrségi feljelentést fognak tenni, ha nem fejezik be a károkozást.



Forrás: Kovács Attila / MTI

Eddig azonban érdemben nem történt semmi, egészen péntekig, amikor megjelent a hír: egy férfi azt állítja, papírokkal tudja igazolni, hogy Béres Alexandra és férje állnak a csoport mögött, ők azok, akik egy cégen keresztül üzemeltetik azt.

"Alaposan beleástam magam az oldal adataiba, és egyre inkább megijesztett a felfedezés, hogy itt bizony egy konkurenciaharc eszközére bukkantam. (…) Ráírtam az adminokra, hogy szeretnék egy együttműködést. Kaptam is rá választ, hogy nyitottak rá, reklámoznák az oldalam azzal, hogy megosztják a mémjeimet. Százezer forintot kértek tőlem mindezért, én pedig kértem az adatokat az utaláshoz" - mesélte a férfi.

Az oldalt kezelő adminisztrátor által megadott PayPal-számlához Király Dávid Izmael meglepetésére, mint mondja, Barna Krisztián neve volt kapcsolva (így hívják Béres Alexandra férjét), illetve egy olyan telefonszám, amely személyesen Béres Alexandráé.

Béres Alexandra viszont kategorikusan cáfolta, hogy bármi köze lenne az említett oldalhoz.

Norbit pedig arról kérdezte a Bors, hogy el tudja-e képzelni, hogy egy csoport mögé bújt híresség keserítette volna meg az életét nyolc éven át.

"Nem tudom…. Én csak azt tudom elképzelni, hogy valaki nyolc éve azon dolgozik, hogy tönkre tegye az életemet, a feleségemet, a gyerekeimet, a vállalkozásomat. Rontja a személyem és a vállalkozásom hitelét, gazdasági versenyt sért, kárt okoz anyagi és erkölcsi szinten is"

– válaszolta Norbi. Annyit még hozzátett:

"Király Dávid Izmaelt nem ismerem személyesen, annyit tudtam róla, hogy 100 kilót fogyott a termékeinknek köszönhetően. Ő keresett meg engem azzal, hogy nyomozott, és ez lett a nyomozása megdöbbentő eredménye."

Norbi nem tartja egyébként konkurenciának Béres Alexandra cégét. "Ismerjük egymást, de nem vagyunk semmilyen viszonyban, ha találkozunk köszönünk egymásnak és ennyi"- mondja.

Amikor azt kérdeztük Norbitól, hogy szerinte életszerű-e, hogy Béres Alexandra ilyet tett volna, így felelt:

"Hogy el tudom-e képzelni, hogy Szandi áll a dolog mögött, másodlagos kérdés. Most már akkora botrány kerekedett ebből, hogy nincs más út, ki fog derülni, ki üzemelteti azt a csoportot. A rendőrségen folyik a nyomozás szerzői jogsértés miatt, így Szandival is a rendőrségen találkozunk hamarosan, aztán ott majd tisztázódik a helyzet."

Kerestük az ügyben Béres Alexandrát is, de egyelőre nem szeretett volna nyilatkozni az ügyben.

Borítókép: TV2