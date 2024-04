"Most volt ott teniszverseny, és Norbi nagy tenisz-rajongó. Nadal, aki neki óriási nagy példaképe, pont indult, de sajnos a sérülésekből nagyon nehezen épül fel, úgyhogy kiesett az első körben. Így be kellett érnünk a további versenyzőkkel" - mesélte Réka, aki végül Sztéfanosz Cicipásszal, a görög teniszcsillaggal is fotózkodott.