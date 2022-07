A Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) közleményében arról tájékoztat, hogy az új pályázatok itthoni és külföldi szereplőkhöz egyaránt szólnak.

A magyar tudományos műfordítók, szépirodalmi szerzők, irodalmárok mellett megszólítják a hazai kiadókat és ügynökségeket, a külföldi könyv- és folyóirat-kiadókat, valamint a színházakat, színtársulatokat, valamint a magyar irodalmat idegen nyelvre fordítókat is.

A kiadóknak és fordítóknak szóló pályázatok idei második fordulójában nyolc felhívásból három a mintafordítások számának növelését segíti elő. A mintafordítási pályázatokra a magyar irodalom pályakezdő és tapasztalt fordítói, valamint magyar kiadók és ügynökségek jelentkezhetnek.

A PKÜ a szerzők nemzetközi bemutatkozását is segíti.

A Mutasd magad! - irodalmi transzfer pályázat azokat a magyar nyelven író szerzőket, fordítókat, irodalmárokat támogatja, akik meghívást kapnak egy külföldi rendezvényre, fesztiválra, könyvbemutatóra, író-olvasó találkozóra, színházi bemutatóra vagy tudományos konferenciára. Alkalmazkodva az ilyen típusú események megszervezésének gyakorlatához, a pályázat a meghirdetéstől számítva egészen december 10-ig nyitva áll, az elbírálás folyamatos.

A külföldi kiadók magyar szerzők szépirodalmi műveinek vagy értekező prózájának fordításához és megjelentetéséhez kaphatnak segítséget a fordítástámogatási és kiadástámogatási pályázatokon keresztül.

A PKÜ különösen fontosnak tartja az illusztrált könyvek (mesekönyvek, fotóalbumok, képregények stb.) kiadásának elősegítését, ezért külön kategóriában kezeli az ilyen művekkel pályázókat - áll a közleményben.

A pályázati rendszer a kortárs és klasszikus magyar drámairodalom gyöngyszemeinek idegen nyelvű előadását is ösztönzi. A magyar drámai művek fordításával jelentkező külföldi székhelyű vagy magyarországi, de idegen nyelven játszó színházaknak, társulatoknak, előadói csoportoknak vállalniuk kell, hogy a lefordított darabot be is mutatják.

A Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat a magas színvonalú tudományos fordítói tevékenységet támogatja idegen nyelvről magyar nyelvre.

Tehetséges fiatal fordítók olyan pályázatait várják, amelyekben egy általuk kedvelt és fontosnak tartott, magyarul még meg nem jelent, idegen nyelven keletkezett mű lefordítását vállalják. A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus non-fiction szakcikk, műrészlet vagy teljes mű, bármely tudományterületről.

Az első féléves forduló kiírásaira 86 beérkezett jelentkezésből 67 nyert el támogatást, így közel 39 millió forinttal segítették elő a magyar irodalom külföldi jelenlétét – közölte a PKÜ.

A pályázatokról további információ a Petőfi Kulturális Ügynökség honlapjáról érhető el.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)