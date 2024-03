A legjobb dokumentumfilmért járó elismerést a 20 nap Mariupolban alkotóinak ítélte oda a filmakadémia. "Ez Ukrajna történetének első Oscar-díja" - mondta el Msztyiszlav Csernov ukrán filmrendező. Az ukrajnai háborúra utalva hozzátette:

megtiszteltetés számomra, de valószínűleg én leszek az első rendező ezen a színpadon, aki azt mondja, bárcsak sohase készítettem volna el ezt a filmet.

A rövid dokumentumfilm díját a The Last Repair Shop kapta.

A kisjátékfilm kategória győztese a Henry Sugar csodálatos története lett a ceremónián, amelyen a film alkotója, Wes Anderson nem volt jelen.

A legjobb hangért járó Oscart Tarn Willers és Johnnie Burn vehette át az Érdekvédelmi területért.

A legjobb filmdal Oscarját Billie Eilish és fivére, Finneas O'Connell kapta a Barbie What Was I Made For című számáért, amelyet a ceremónián élőben elő is adta

A látványeffektus díjáért a Godzilla Minus One stábja vonult a színpadra.

A legjobb animációs film Oscarját Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című alkotásának ítélték oda, a legjobb rövid animációs film díját pedig a John Lennon és Yoko Ono zenéje ihlette War is Over! című produkció kapta.

A gála házigazdája Jimmy Kimmel volt, aki már negyedszer tért vissza ebben a szerepben. A díjátadók között szerepelt Steven Spielberg és Al Pacino is, akit állva üdvözöltek a sztárok.

Hagyományosan megemlékeztek az elmúlt egy évben elhunyt filmes alkotókról is. A megemlékezést a tavalyi Oscar-díjas dokumentumfilmből idézve a múlt hónapban elhunyt Alekszej Navalnij szavaival indították.