A fiatalok és a gyerekek olyan ovációval fogadták a ValMart, mintha a 60-as években a Beatles jött volna Szekszárdra. A koncert után is hosszú időn át várakoztak, alig akarták elengedni kedvenceiket. Régi vágya volt a tinikorosztálynak, hogy láthassa őket, a fiataloknak a legnagyobb sztárok egyike a ValMar – mondta lapunknak Berlinger Attila, a Szekszárdi Szüreti Napokat szervező Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója.

Ismertette, hogy Kovács Kati énekesnő hatalmas tömeg előtt a Béla király téren adott koncertet vasárnap este nyolc órától. A Bye Alex és a Slepp koncerten mintegy ezerötszázan voltak, a népszerű énekes szombaton este nyolc órakor lépett fel a Piactéren. Sokan voltak kíváncsiak csütörtökön a blues- és rocklegendákra is, így a Takáts Tamás Blues Band, valamint a Totális Metál - Pokolgép évek című koncert szintén nagy sikernek örvendett, szintúgy a hajnalig tartó The Placc Outdoor bulik is, melyek helyszíne szintén a Piactér volt.