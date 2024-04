Rákay Philip a közösségi médiában tette közzé a videót, amelyből kiderül, hogyan vélekednek az amerikai nézők Los Angelesben és New Yorkban a Petőfi-filmről.

"Ebből a rövid videóból ez is kiderül. A New York-i Liszt Intézet igazgatója, Palotai Csenge szeretné az USA minél több városában - San Franciscóban, Bostonban és Austinban is - bemutatni a filmet, de tárgyalnak már arról, hogy Kanadában, Torontóban is legyenek vetítések" – írta a videóhoz Rákay Philip, aki kreatív producerként és forgatókönyvíróként is jegyzi az alkotást.

Korábban a Mandinernek azt nyilatkozta, hogy a film egyetlen, a számára legfontosabb helyről kaphatja a legnagyobb elismerést: a nézőtérről.