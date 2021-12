– A ’90-es évek közepén kezdődött az egész história, bár már előbb meg volt az ötlete az egésznek. Tizenéves gyerekként láttam a Reszkessetek, betörők! című filmet. Az ott látott égősorokkal feldíszített McCallister ház és annak szomszédsága nagyon megtetszett nekem, így elhatároztam, ha egyszer önálló keresettel fogok rendelkezni, mindenképp szeretnék én is ilyen ünnepi hangulatot varázsolni a házunkkal. Így is lett, 1996-ban díszítettem fel először az otthonunkat, akkor még nem volt olyan volumenű a dekoráció, mint most, még csak a ház kontúrja lett kicsinosítva. Decemberben a nagymamám sötétedés után már nem vasalhatott, mert az akkori izzós égősorok annyi áramot fogyasztottak, hogy biztosan lecsapta volna a biztosítékot – mondta el a Mikulás-ház ötletgazdája.