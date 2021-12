Egészségesen tartja a szívet, elűzi a depressziót, szebbé teszi a bőrt, fokozza a szervezet ellenálló képességét, megvéd a fogszuvasodástól. A mértékletes vörösborfogyasztás többek között ezeket a jótékony hatásokat képes kifejteni a szervezetünkre. Most pedig egy újabb pozitív hatással bővült a lista. Egy tanulmány szerint ugyanis a mértékletes vörösborfogyasztás segíthet megelőzni a szürke hályog kialakulását.



A leggyakoribb szembetegség

Ez sokak számára jó hír lehet, mivel a szürke hályog a világon a leggyakoribb szembetegség. Magyarországon évente mintegy 70-75 ezren jelentkeznek szürkehályog-műtétre. „A szürke hályog kialakulása leginkább 65 éves kor felett jellemző, de ennél fiatalabbaknál is előfordulhat – mondta el az Origónak Nagymihály Attila, a Budai Szemészeti Központ intézetvezető főorvosa. – Leggyakrabban a szemlencse elhomályosodásával, elszürkülésével, a látás romlásával kezdődnek a panaszok. Olyan érzetünk lehet, mintha folyamatosan koszos, párás üvegen keresztül szemlélnénk a világot, és egyre kevésbé látjuk kontrasztosnak a színeket.”



Napi egy pohárral

A kutatást Európa legrégebbi és legnagyobb szemészeti oktató- és kutatóközpontja, a Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust és a University College London végezte. 490 000 önkéntes adatai alapján arra az eredményre jutottak, hogy különösen a csekély mennyiségű bort fogyasztóknál alakul ki a legkisebb valószínűséggel szürke hályog, összehasonlítva azokkal, akik egyáltalán nem, vagy többnyire más típusú alkoholt részesítenek előnyben. A tanulmány szerint azok, akik napi egy pohár bort fogyasztottak, kisebb valószínűséggel szorulnak a későbbiekben szürkehályog-műtétre.



Polifenol antioxidánsok

A kutatók azt mondják, hogy a szürke hályog kialakulását az öregedés során fellépő oxidatív stressz fokozatos károsítása okozhatja. A kutatás során feltárt eredményeik különösen a borfogyasztók körében voltak nyilvánvalóak. Ez a polifenol antioxidánsok védő szerepére utalhat, amelyek különösen nagy mennyiségben fordulnak elő a vörösborban. A tanulmány készítői mindeközben azt is hangsúlyozzák, hogy a kutatás nem vont le egyértelmű ok-okozati következtetést, csak egy erős összefüggést vázolt fel, amely összekapcsolja a szürke hályog kockázatát az alkoholfogyasztással.