Ezek a tévhitek bajt okozhatnak

A legtöbb madár az olajos magvakat, és gyümölcsöket fogja keresni, mivel hideg időben fontos, hogy magas zsír vagy olajtartalmú élelemhez jussanak. Hága Krisztián kiemelte, hogy erre tökéletes lehet a szalonna vagy faggyú is, azonban semmiképp ne az ízesített, sózott változatát helyezzük ki.

Kész madáreledeleket is vásárolhatunk, de mi is összeállíthatjuk ezeket házilag különböző magvakból. Pékárut semmilyen formában ne tegyünk nekik ki, mert ezek is könnyen tönkremehetnek, begombásodhatnak, így bélgyulladást okozva a madaraknak.

Tévhit szintén, hogy a verebek kitúrják a többi madarat. A pintyfélék szívesebben ülnek be az etetőbe egy teljes étkezésre, míg a cinegék inkább a fák ágain törik fel a megszerzett magokat. Fontos, hogy időnként tisztítsuk a kihelyezett etetők felületét, és lényeges, ha van rá lehetőségünk, helyezzünk el itatót is az etető közelében. Természetesen ennek a vizét is érdemes gyakran cserélni.