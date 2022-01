A citera igazi mestere Lázár János. Összesen 18 hangszere van, különböző méretűek és hangzásúak. Népzenész, a táncosokat kísérő Görönd Citerazenekar vezetője. Viszonylag egyszerűen elkészíthető hangszer ez, de érteni kell hozzá. A gyártásához is, az adott hangulathoz illő megszólaltatásához is. Lelke van. A furulya mellett a legmagyarabb hangszer. Sajnos egyre kevesebb a megbízható hangszerkészítő szakember, ezért nem mindegy, honnan szerzi be a zenész a zeneszerszámát. A jó kizengésű citerát juhar- vagy hársfából, esetleg fenyőből gyártják. A Görönd Citerazenekar igényesen megválasztott hangszerek segítségével, igényes zenét szolgáltat. Repertoárjuk gazdag. Egy CD-t is megjelentettek 2001-ben, melyre sárközi népdalok és bordalok kerültek. Címe: Decsi szőlősben jártunk.