Akinek társ­állata van, hasonlóképpen, életében jelentős szerepet játszik a kedvencével való bensőséges kapcsolat. A kutyáinkkal való kapcsolatunk általában konfliktusmentes, hiszen ők maximálisan alkalmazkodnak az ember igényeihez, ezért ritkán alakul ki a kutya és az ember között diszharmónia – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő (+3630/937–1906) tulajdonosa.



Az ember-kutya kapcsolat egyik tárgyi, ugyanakkor jelképes eszköze is a póráz. Sokan félreértik a nyakörv és a póráz szerepét, ugyanis a láncra asszociálnak, amely mintegy a kutya rabságban tartását szolgálja. A póráz nem ilyen, hiszen míg a lánc egy rögzített tárgyhoz, egy helyhez köti a kutyát, a póráz másik vége a gazda kezében van. Ezért a kutyának a nyakörv és a póráz nem kötöttséget jelent, hanem a szeretett emberhez való kötődést, beleértve a kellemes közös sétákat is.



Azonban ahhoz, hogy ez a pozitív hozzáállás a kutya részéről kialakuljon, az elején némi határozottsággal hozzá kell szoktatni a kutyát ezekhez az eszközökhöz. A kutya társas lény, a családi hierarchiában elfoglalt helye biztonságérzetet ad a számára, és ennek egyik formája az, hogy elfogadja, később igényli a póráz által is jelképezett kapcsolatot.