– Sőt, az első, eseti meghívások után, miután a vezetés elégedett volt velem, éveken át főállásban dolgozhattam a Hotel Gemencben – folytatta Kindl Gábor. – Munkakönyvemben az szerepelt, hogy diszkós az alkalmazotti státusom. Különleges, színes világba kerültem, rengeteg külföldi vendég fordult meg ekkoriban Szekszárdon. Zömében lengyel, német, olasz, orosz csoportok foglaltak itt szállást maguknak, de előfordultak amerikaiak is. Nekik is szolgáltattam zenét, de ugyanígy a szekszárdi, avagy Szekszárd környéki fiatalságnak is, mert ők is bejöhettek a szálloda nagytermébe. Miután a létesítményben kiváló szakácsok dolgoztak, finom ételeket kaptam, tehát szó szerint belekóstolhattam a jóba.