Elkészültek a templomokba szánt húsvéti gyertyák Petrits Péter szekszárdi műhelyében. A nagyobbak hetven, a kisebbek 45 centisek. Ezeket egész éven át – húsvéttól húsvétig – használhatják a szertartásokon. Sokfelé szállít, még Heves megyébe is.



A kismester több mint húsz éve gyertyaöntő, ám ez az idő eltörpül a családi vállalkozás működéséhez képest. Felmenői ugyanis 1825 óta foglalkoztak a mézeskalácsos és gyertyaöntő mesterséggel. A mostani generáció idején vált ketté a munka; testvére Petrits Szilveszter a mézeskalácsos, ő pedig viasz- és parafingyertyákat gyárt adventre, halottak napjára, karácsonyra és húsvétra. Újabban esküvőre, ballagásra, név- és születésnapra is divat alkalmi gyertyákat ajándékozni. S mivel a család egy mézeskalácsos és gyertyaöntő múzeumot is kialakított, az odaérkező turistáknak helyi érdekességeket is kínálnak: saját tervezésű vadászos, szőlős-boros és sárközi mintás gyertyákat.



– Nem cél a gépesítés, a termelés felfuttatása – hangsúlyozza Petrits Péter. – Ez egy tradicionális kézműves mesterség, és szeretném, ha az is maradna. Átmenetileg csökkent a kereslet, körülbelül 15 évvel ezelőtt, amikor a szupermarketek polcain megjelent az olcsó tömegáru, aztán visszatértek a vásárlók, mert belátták, hogy a minőség mégis fontos. Így most a megélhetésünk nincs veszélyben – a feleségem is a vállalkozásban dolgozik –, ám aki ma akarna kezdő gyertyaöntőként megjelenni a piacon, nem lenne egyszerű helyzetben.

Saját tervezésű szőlős, vadászos, tojásos és sárközi gyertya (Fotó: w. G.)

A Petrits család tagjai hitgyakorló katolikusok. Ebből adódóan nem a lelketlen nyerészkedés, a bármi áron való haszonszerzés hajtja őket. Szerintük a becsületesség a legjobb cégér. A rendes, megbízható munkának híre megy, sok a visszatérő és az új vásárlójuk; az emberek tudják, hogy itt nem lesznek becsapva.

Kézműves foglalkoztató gyerekeknekPetritséké a legrégebbi máig működő kisiparos dinasztia Szekszárdon. Felmenőik 1825 óta foglalkoztak mézesbábos és viaszgyertyaöntő mesterséggel. Ma két testvér között oszlanak meg a feladatok – Szilveszter a mézeskalácsos, Péter a gyertyás –, de szüleik és házastársaik is aktív segítők. Munkácsy utcai kisboltjukat 1999-ben nyitották, és mellette kialakították a régi eszközöket, fényképeket, okmányokat bemutató Mézeskalács Múzeumot.



A 2003-as avatás óta már több mint százezren tekintették meg ezt az érdekes gyűjteményt. Érkeztek turisták Japántól Ausztráliáig mindenhonnan. A közelmúltban bővítették a létesítményt, tágasabbá váltak a terek, és az emeleten foglalkoztatót alakítottak ki, ahová óvodás és iskolás csoportok érkezhetnek. Megismerhetik ezt a két ősi, összetartozó mesterséget (a mézeskalács-készítés mellékterméke volt a gyertyakészítés alapanyaga: a méhviasz), és maguk is kipróbálhatják a puszedliformázást, gyertyaöntést.