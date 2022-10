László Olivér küldött üzenetet a Teol.hu hírküldő alkalmazásával. Kétyi olvasónk levelében jelezte, hatalmas pöfeteg gombát talált munka közben Felsőnána hatarában, egy rózsabokor alatt. A nem mindennapi gombáról képeket is küldött, ezek egyiként jól látszik, hogy a hatalmas pöfeteg öt kilónál is többet nyom a mérlegen. Az ehető gombák közé tartozó pöfeteg akár rántva, akár pörköltnek elkészítve finom étek. Ebből a példányból akár mindkettőre futja. Többször is.

László Olivér a hatalmas pöfeteg gombával (Beküldött kép)

László Olivérnek köszönjük a fotót, olvasóinkat pedig arra bíztatjuk, ha kertjükben, gyümölcsösükben hasonló óriás teremne, esetleg formája miatt különleges a zöldség vagy gyümölcs, akkor küldjenek képet róla, hogy megoszthassuk azt a Teol.hu hírportált követő egyre népes olvasótáborral.