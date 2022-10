Dr. Vörös Géza, szekszárdi agrárszakmérnök, rovarszakértő elmondta, ez a fajta pók korábban - és most is - a mediterrán országokban gyakori, de egyre több példány él belőlük hazánkban is. A nevét onnan kapta, hogy lesből támad, ugyanakkor a pókokra jellemző hálót nem sző. Nagyon szereti a vízközeli helyeket, nyilván ezért érzi jól magát például Bogyiszló körzetében is.

Közel négy centis testhosszával hazánk legnagyobb termetű pókfaja. Lábait kiterjesztve akár a 10 centis átmérőt is elérheti. Méltán nevezte Kolosváry Gábor 1931-ben, a Természet című folyóiratban a „mi madárpókunknak”. Mérete miatt gyakran össze is tévesztik a madárpókokkal, noha kisebb, mint egy átlagos madárpók.

Színe általában barna, szürke, illetve ezek különféle árnyalatai, esetenként narancs-barna. Hatalmas csáprágójának színe világos- vagy sötét barna, alsó és felső része fekete.

Éjszaka és nappal is aktív, de inkább csak alkonyatkor merészkedik elő vadászni. Áldozatát hirtelen rohammal kapja el. Hazánkban védett állatnak számít, mert sok bogarat, legyet, atkát megfog, elpusztít.

Ugyanakkor marása a lódarázs csípéséhez hasonlóan kellemetlen. A marást követően rövid időn belül émelygés és heves szívdobogás jelentkezhet. A mérgében ugyanis - amely különböző fehérjék keveréke - a szívösszehúzódások erejét fokozó vegyület is van.

Egyelőre még nincs annyira elterjedve, mint például a poloskák.