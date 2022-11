Ahogy arról már korábban is írtunk, idén rendezték meg a faluban az első Halloween Fesztivált, melynek során az érdeklődők megtekinthették a helyi pincészeteket, valamint az általuk szervezett programokon – a két pince közötti falusétán – egyaránt gyerekeknek és felnőtteknek is kedveztek. – Az érdeklődők hűek maradtak a kikötéshez, miszerint csak jelmezben lehet megjelenni a helyszínen, ezzel együtt növelték a hangulatot is – hangsúlyozta Jáhn Bálint pincetulajdonos.

Az időjárás is a szervezőknek kedvezett, mivel egész nap ködben barangolhattak a gyerekek, miközben szellemekre vadásztak, vagy éppen a falusétán csokit, cukrot gyűjtöttek. A cukorkagyűjtés során a vidékről érkezők megismerhették Tevelt, ugyanis több, mint húsz cukorkagyűjtő állomás volt a faluban, ezáltal szinte az egész települést bejárhatták.