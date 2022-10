Halloween-i csokigyűjtést szervezett Aparhanton egy lelkes anyuka, Sasvári Erika – amiről korábban is beszámoltunk. Az idei csokigyűjtést hagyományteremtő célzattal szervezték meg. – Szombat délután fél négykor indulunk egy kisebb csapat gyerkőccel, de lesznek, akik egyénileg mennek majd a címekre. Tizenegy címen várnak minket, és több mint huszan jelentkeztek eddig. Egy térképet is készítettem azokhoz a házakhoz, ahol várnak minket, de tökfejekkel külön jelölték is, hogy hova mehetünk. A résztvevő családok lelkesen dekorálnak és beöltöznek, a Sasvári család például vámpírrá változik szombat estére.

Bátaapátiban több programmal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. – Tavaly nagy sikert aratott a Halloween-i kezdeményezés, ezért idén több programmal is készültünk. Péntek este filmvetítést rendezünk a közösségi házunkban, ahol a gyerekeknek a Szellemkölykök című mesét játsszuk le, de a felnőtteknek is külön filmet vetítünk. Szombatra cukorkagyűjtéssel készültünk, csapatosan járjuk majd a házakat –mondta el Illés Alexandra közművelődési szakember. Tizennégy címen várják a családokat csokoládégyűjtésre, mintegy hetvenen jelentkeztek idén.

Decsen a település több utcáját is ijesztő dekorációval látták el az önkormányzat dolgozói az ünnep alkalmából, de helyi családok is készülnek az ünnepre. – Az idei a második alkalom, hogy Halloween-i programot szervezünk a helyi gyerekeknek, idén már jóval többen jelentkeztek, mint tavaly. Egy kidekorált kisteherautóval szállítjuk a jelmezes gyerekeket, akiket húsz címen várnak mindenféle földi jóval hétfő este. A gyűjtés végén egy közös főzéssel zárjuk a napot – emelte ki Halwax Károly szervező.

Tevelen idén rendezik meg az első Teveli Halloween Fesztivált, ahol nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is bátran beöltözhetnek – több család is várja a gyerekeket finomságokkal. – Október 30-án, vasárnap este hét órától várjuk a fiatalokat és felnőtteket egy Halloween partira, október 31-én, hétfőn pedig a kisgyerekes családoknak szeretnénk kedveskedni az első Teveli Halloween Fesztivállal. Délelőtt tizenegy órakor kezdünk, a gyerekeket szellemvadászattal, tökfaragással, jelemezversennyel, a felnőtteket borkóstolóval várjuk - tájékoztatta lapunkat Jáhn Bálint pincetulajdonos.

Dunaszentgyörgyön Tök jó fejet vágunk! címmel őszi tökfaragást szerveznek a faluház udvarán a Csapó Csemetékért Egyesület (Cs.Cs.E.) szervezésében szombaton délután 15 órától. Családonként egy tököt tudnak biztosítani a készlet erejéig. A lámpás készítésen túl kézműves foglalkozással is készülnek a szervezők illetve segítők, valamint lesz arcfestés és csillámtetoválás készítés is.

Forró teával, süteményekkel és sült tökkel kedveskednek a résztvevőknek. A részvétel ingyenes. Az egyesület négy éve alakult, a vírushelyzet miatt eddig csak egy alkalommal tudtak ilyen eseményt tartani, idén rendezik meg másodjára. A jelmezbe öltözöttek közül a három legötletesebbet díjazni is fogják - tudtuk meg Nagyné Lépő Lejlától, a Cs.Cs.E. elnökétől.