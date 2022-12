A feng-shui az egyensúlyt és a harmóniát keresi, legfontosabb fogalma a chi, az életenergia – szerepel Molnár Réka az internetről térítésmentesen letölthető könyvében. A chi áramlásaival körülvesz bennünket, ám amint megreked egy sötét sarokban, vagy az épületek, a falak, a bútorok akadályozzák a szabad áramlását, azonnal negatív energiává változik.

Egy olyan hely vagy szoba, ahol kényelmesen érezzük magunkat, ahol szívesen elüldögélünk, biztosan jó chivel rendelkezik, ellenben egy rossz világítású, rendetlen helyiségben, ahol még az ülőbútor is kényelmetlen, biztosan rossz chi van.

A feng-shui egyik leghatékonyabb módszere a tükör, amely külső és belső problémákat orvosolhat. A tükrök nem vághatják le az ember fejét: ha a tükör túl rövid, akkor fejfájást okoz és csökkenti a lakók chijét. Ha túl magas, kényelmetlen érzést kelt a lakókban. Megfelelően felfüggesztve „beviszi” a víz, vagy kert kellemes látványát a belső terekbe, így beviszi a jó külső chit és a fényt a lakásba. A szűk területeken a tükör elősegíti a chi áramlását és létrehozhatja a tágasság és világosság illúzióját.

A fények alkalmazása is hatékony módszer, például egy „L” alakú házon kívül elhelyezve egy lámpa vagy reflektor fénye lefedi a hiányzó sarkot. Egy domb legalacsonyabb pontjára helyezve meg tudja óvni a chit és a pénzt attól, hogy egy lejtős helyen „elguruljon”. Belül a lámpák – a napot és magát az energia árasztóját jelképezve – gazdagítják a belső chit.

A növények is fontosak, hiszen ahol egy virág vagy növény boldogulni tud, ott tudnak a lakók is. A bejárat valamelyik oldalán elhelyezve odavonzzák és létre is hozzák a jó chit. Felélénkítik a belső chit, orvosolják a tervezésből adódó kiegyensúlyozatlanságokat, mint a problémás szögletek és sarkok, amik belógnak a szobába, vagy a használaton kívüli tárolóterületek. A virágok között kivételt képez az azálea, amit nem szabad a lakásban tartani, hanem ki kell ültetni a kertbe, ugyanis rossz hatással van a ház lakóira.

A száraz virágokat is el kell kerülnünk, különösen igaz ez a vízelvonással szárított, magtalan növényekre, amilyen a közkedvelt szárított rózsa. A termések, vagy olyan szárított növények, amelyeknek magjaik is vannak, mint a különféle kalászok, nem jelentenek gondot.

Alkalmazhatunk színeket a szoba, vagy ház egyes területein. A kínaiak bizonyos színeket sokkal kedvezőbbnek tekintenek. Általában a fekete inkább a fény elvesztését jelenti, és ezért jobbára kerülik. A vörös a kínaiaknak a házasság és más ünnepek színe, kedvező szín. A fehér, a kínai gyász színe, kerülendő. A sárga, a nap színe, a hosszú életet jelenti. A zöld, a tavasz színe a növekedést, a frissességet és a nyugalmat jelzi. A kék egy kétértelmű szín, ami az eget reprezentálja, ami jobbára kedvező, bár néha talán a hűvössége miatt a halálra utal.

– Kilátástalan helyzetemben feng-shui-val foglalkozó barátnőm felajánlotta, hogy szívesen segít néhány apró változtatásban az otthonomban. Lett pénzhozó fám, kis fellógatható érméim és egy teljesen átrendezett, a feng-shui szabályainak megfelelő új otthonom. Azt kell mondjam, hogy bár egy idő után végül kijöttem a nehéz helyzetemből – bár nem állíthatom, hogy látom az összefüggést a feng-shui és a megtörtént események közt, azért kipróbáltam, hogy ne ezen múljon a sikeres életem – mondta lapunknak a témával kapcsolatban egy Tolna megyei családanya.