Egyes vitaminokra télen nagyobb szükségünk van, mint az év többi napján. A hideg idővel előbukkanó vírusoknak ugyanis könnyebben áldozataivá válhatunk, ha immunrendszerünk legyengül. Télen megnő a napfénytől mentes órák száma, ez okozza az időszak egyik leggyakoribb vitaminhiányát: a D-vitamin-hiányt. Magyarországon rengetegen szenvednek D-vitamin-hiányban, aminek pótlása kiemelten fontos, ezt pedig télen megfelelő táplálkozással pótolhatjuk. Az olajos halak, máj és tojássárgája rendszeres fogyasztása például remek módja a D-vitamin-hiány megelőzésének és kezelésének.

Lényeges továbbá, hogy C-vitaminból is elegendő mennyiséget vigyünk be, szerencsére ez a gyümölcsök és zöldségek többségében előfordul. A brokkoli, kivi, paprika és káposzta mind rengeteg C-vitamint tartalmaz, fogyasztásuk a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz is elengedhetetlen. Ez a vitamin azonban hőérzékeny, ezért fontos, hogy ne csak főzve, hanem nyersen is sokat fogyasszunk.

Egyéb más vitaminhiány elkerülése érdekében kulcsfontosságú a változatos étkezés. A húsok, halak, különféle tejtermékek, hüvelyesek, magvak hozzájárulnak a B-vitamin szinte minden formájának pótlására, bevitelére. A növényi olajok, mogyoró és mandula az E-vitaminban gazdag táplálékok, a sárgarépa és sütőtök pedig az A-karotinoid legfontosabb forrásai.

A vitaminhiány sokféle tünetet okozhat. A kimerültség mellett bőr- és nyálkahártyaproblémák is előfordulhatnak, valamint emésztőrendszeri panaszok is felléphetnek a szervezet alacsony vitaminszintje miatt. A megfelelő táplálkozás mellett különböző készítmények által is pótolhatjuk a vitaminhiányt, azonban fontos, hogy figyeljünk az adagolásra, hiszen egyes vitaminok túladagolása is problémákhoz vezethet. A téli vitaminpótlásról több embert is megkérdeztünk, akik elárulták, hogyan küzdenek meg a vitaminhiánnyal.

KAKUKNÉ és kislánya, KAKUK-SZENTE KLEMENTINA

KAKUKNÉ és kislánya, KAKUK-SZENTE KLEMENTINA a változatos étkezéssel harcol a vitaminhiány ellen. Mindketten nagyon szeretik a gyümölcsöket, és a zöldségek is sokszor szerepelnek náluk az étlapon, főként nyersen vagy párolva. Klementinának a D-vitamin pótlása elengedhetetlen, ezt étrend-kiegészítő formájában biztosítja számára édesanyja.

FARKAS LAJOS

Fotós: Zsedrovits Enikő

FARKAS LAJOS: – Évek óta rendszeresen szedek vitaminpótlókat. A minőségre helyezem a hangsúlyt, még ha egy kicsit drágább is, mert szerintem az egészség a legfontosabb. A napfény D-vitamint juttat a szervezetbe, ezért, ha csak egy kis időre kisüt a nap, ilyenkor télen is érdemes sétálni a levegőn. Sok gyümölcsöt is fogyasztok, almát naponta megeszem legalább egyet.

JANKÓ ÁRPÁDNÉ

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

JANKÓ ÁRPÁDNÉ nagyon odafigyel arra, hogy minél több vitamint vigyen be a szervezetébe minden nap, ezzel elkerülve a vitaminhiány okozta problémákat. Rengeteg gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt, ezzel pótolja például a C-vitamint, emellett pedig tablettákkal oldja meg a D-vitamint, mivel a napfény kevésbé képes feltölteni őt a téli időszakban.