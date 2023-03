Készülnek a Mária Légió tagjai a fogadalommegújításukra. Az eseményre minden év márciusában, egy nagyböjti lelkigyakorlaton kerül sor. Az idei, március 22-én lesz, Máriabesnyőn. A Pécsi Egyházmegyében hét helyen működik Mária Légió: Pécsen, Bonyhádon, Bonyhádvarasdon, Nagymányokon, Pincehelyen, Sásdon és Véménden. Kis létszámú közösségek ezek, nehéz a tagtoborzás és az új csoportok létrehozása.

‒ Az elmúlt két-három évben körbejártuk a működő plébániákat – mondja Kelemen Mária –, elmentünk vagy száz településre, és gyakorlatilag csak egy helyen könyvelhettünk el sikert: ez volt a nagymányoki alapítás. Az egész országban ez a jellemző sajnos. Még 20-25 éve 240-250 csoport működött, ma alig van 150.

A Mária Légió három szintű, a római légiók mintájára felépülő katolikus lelkiségi szervezet. Kelemen Mária mindhárom szinten vezetőségi tag. Lakóhelyén, a Bonyhádi Praesidium jegyzője, az egyházmegyében a Pécsi Curia alelnöke, országos szinten pedig a Budapesti Régia pénztárosa.

A tagok karitatív tevékenységet látnak el. Segítik az időseket, a hajléktalanokat, látogatják a betegeket, a rabokat, és lelki támaszt nyújtanak a rászorulóknak, az elesetteknek, a szenvedélybetegeknek, a prostituáltaknak. Sokat imádkoznak, általában rózsafüzéreket, azok közül pedig leggyakrabban az irgalmasság rózsafüzérét.

A közös ima is légióhoz méltó, katonás rendben zajlik, a világon mindenütt, egységesen. Egy asztalkára Szűz Mária-szobrot helyeznek, s attól meghatározott távolságra a légió jelképét (jelvényét), a Vexillium Legionist. Ennek alján egy földgömb látható – jelezve, hogy az 1921-ben Írországban indított kezdeményezés (Mária imádkozó hadserege a sátán ellen) mostanra minden lakott földrészt meghódított –, közepén egy Mária-ábrázolás van, tetején pedig a Szentlélek, galamb képében.

Magyarországon már a háború előtt jelen volt a Mária Légió, ám a szocializmus évei alatt nem működhetett. Újjászervezését a rendszerváltás után kezdték, Pécsen 2000-ben, Bonyhádon 2005-ben indult, Kelemen Mária 2011-től kapcsolódott be ebbe a hitéleti munkába.

‒ Amikor elmentem az első összejövetelre – emlékszik vissza –, rögtön megérintett ez a szellemiség. Éreztem, hogy itt a helyem. Azóta is sok lelki ajándékot kaptam, és remélem, valamennyit át is adhattam másoknak. Azt gondolhatnánk, hogy egy női mozgalom a Mária Légió. De nem. A tagok közel egynegyede férfi. Papok is szép számmal közreműködnek. Pécsen Morvay Imre templomigazgató az imádkozó légió első számú segítője. De közismert Szent II. János Pál pápa Mária-tisztelete is.