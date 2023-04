A RiZoo Állatsimogatóban a húsvéti időszakban, szombattól húsvéti gipszfigurafestéssel, fanyúl festéssel, húsvéti tolltartó készítéssel, csoki- és cukorka vadászattal, valamint húsvéti kvízzel is várják a látogatókat.

Rózsa László, az őcsényi Rózsa Tanya tulajdonosa mintegy húsz házi nyúllal várja a gyerekeket, amelyeket simogatni lehet, de meg is lehet vásárolni az összeset. Minden nap, húsvétkor is reggel nyolctól délután négyig várják a családokat. Hozzátette, hogy az ünnep után vissza is lehet vinni a nyulakat hozzájuk, sőt, várják azon tapsifüleseket is, amelyeket máshol vettek a családok, hiszen ha megunják a gyerekek a húsvéti nyuszi gondozását, náluk mindegyik biztosan helyen lesz. Kecske, szamár, ló, tyúk, gyöngytyúk sertés is várja, hogy megtekintsék őket.