Veszélyes kettősség rejlik benne, ahogy azt már több költőnk és írónk is megfogalmazta, ugyanakkor mégis egy olyan hatalmas erő, amely legtöbbször előre visz minket az életben és a legsötétebb időkben is képes utat mutatni. Nem hiába mondják, hogy ahol remény van, ott élet van, de ahol felcsillan a sugara, ott szeretetnek is lennie kell.

Szeretni talán a világon a legemberibb dolog. Az életünk tele lehet hullámvölgyekkel, mégis ha szeretünk, könnyebben tudjuk megtartani a reményt, akkor is, amikor nem megy minden olyan egyszerűen, mint máskor. Vitatkozhatnánk rajta, de talán az érzések, a szeretet hiánya vezeti oda az embereket, hogy manapság már inkább elmenekülnek a problémák elől és adnak fel mindent – akár egy boldog élet reményét is –, mert az tűnik a könnyebb útnak.

Persze vannak érzelmileg elérhetetlen személyek, akik a reménybe való kapaszkodást is megnehezíthetik. Szívszorító lehet mélyen törődni valakivel, aki nem képes viszonozni az érzéseinket. Számukra a menekülés tűnhet a legegyszerűbb megoldásnak, ami lássuk be ritkán vezet igazi boldogsághoz. Elfuthatunk a problémáink, az érzelmeink, vagy akár a számunkra fontos emberek elől is, azonban ez csak átmeneti megoldást jelenthet. Nem egyszerű szembenézni a nehézségekkel és az érzéseinkkel, de csak ez hozhat számunkra tartós boldogságot. Érdemes hát újra gondolni az életünkben is a pontok helyét, lehet, hogy olykor a helyükre jobb lenne vesszőt tenni.

