A Shoot4Earth menetéről a részleteket szerdán délután sajtótájékoztatón ismertette a filmkészítő versenyt alapító Kindl Gábor fesztiváligazgató és a verseny védnöke, dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karárak dékánja.

Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja és Kindl Gábor, a Forgass a Földért filmmaraton fesztiváligazgatója az esemény április 12-i sajtótájékoztatóján (A szerző fotója)

– A verseny lényege – mondta a professzor –, hogy a résztvevők 24 óra alatt digitális kamerával, kamerás mobiltelefonnal, vagy kameraként működő fényképezőgéppel készített egyperces filmben hogyan tudják megmutatni a környezetvédelemmel, környezettudatos gondolkodással, a klímaváltozással kapcsolatos gondolataikat. Hogy pontosan mi lesz a versenyzők feladata, azt nem árulta el, még nincs is egyértelműen meghatározva – mondta –, majd csak a verseny kezdetére születik meg a végleges döntés, akkor tudhatják meg a résztvevők.

Jelentkezőket, indulókat minden kontinensről, a világ minden pontjáról várnak, s bízik abban, hogy a részvevők száma a korábbiaknál is magasabb lesz. Kiemelten figyelik majd a határainkon túl, a diaszpórában elő magyar versenyzőket, őket külön is díjazzák majd.

Kindl Gábor elmondta, az elkészített filmeket mindenhonnan, az ottani helyi idő szerinti vasárnap 10 óráig kell beküldeni, és azokat majd nemzetközi zsűri értékeli. A zsűrinek, amelynek munkájában részt vesz Finta Viktor, a Tolnai Népújság és a teol főszerkesztője is, Lawrence David Foldes, az Amerikai Egyesült Államok Mozgókép- és Tudományos Akadémiájának tagja lesz az elnöke.

A verseny művészeti igazgatója a szintén magyar származású Karl Bardos, a Tish School of Arts New York University professzora, aki egyébként a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán is tart előadásokat. A fesztivál fővédnöke az ENSZ közgyűlés elnöke, Kőrösi Csaba, aki youtube-on így üzent a verseny résztvevőinek: „Az egyperces filmjeitekkel Ti is meghúzzátok a vészharangot a természetvédelmi problémákkal kapcsolatban, s utakat mutattok nekünk ezek leküzdésére. Nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak az inspirációért, mert nagy szükségünk van rá. Nagyon büszke leszek, hogy fogadhatom e fesztivál győzteseit itt New Yorkban, az ENSZ épületében. Szeretném, ha ők előadnák fő céljaikat, prioritásaikat, a ti prioritásaitokat, a mi prioritásainkat."

Védnöke még a filmmaratonnak dr. Szili Katalin, a miniszterelnök főtanácsadója, aki a témában is érdekelt, mint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapítója, tiszteletbeli elnöke, s ugyancsak védnök a versenyközpontnak is helyt adó egyetemi kar dékánja, dr. Szécsi Gábor is.

A szombat délelőttől vasárnap délelőttig tartó jubileumi filmverseny eredményhirdetésére kedden délelőtt kerül sor. A legjobb, mobiltelefonnal készült filmeket pedig bemutatják Cannes-ban a Global Short Film Awards-on, illetve – mint azt a ENSZ magyar elnöke üzente – az ENSZ közgyűlésének meghívására New Yorkban is.