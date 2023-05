Nem csak nézelődtek, de vásároltak is az emberek. A sláger a palánta volt, amelynek darabját most is 200 és 750 forint közötti áron kínálták.

Az óvatosabb kertészkedők, úgy tűnik, idén jobban jártak, mint azok, akik egy héttel korábban, a hetes esők előtt ültették ki a palántáikat. Valószínű, hogy a sok csapadék nem tett jót sem a paradicsom-, sem a tökféléknek, nem is beszélve a dinnyepalántákról.