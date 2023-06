Ma, amikor egyre kevesebben vállalnak gyermeket, mert minden fontosabb, pénz, karrier, új autó, lakás és még sorolhatnám napestig, akkor igenis felértékelődik azoknak az apáknak a szerepe, akik párjukkal együtt gyermeket vagy gyermekeket nevelnek.

Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apákat minden évben júniusban ünnepeljük, június harmadik vasárnapján. Idén 2023. június 18-án van apák napja, az ötlet Amerikából terjedt el. Ezt a napot a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre.

Az ötlet Amerikában született meg

Az amerikai Creston városkából jött a kezdeményezés, amikor is polgárháborús veterán William Jackson Smart egyedülálló szülőként nevelte fel kilenc gyermekét (a legkisebb újszülött volt, a legnagyobb pedig 9 éves) második felesége halálát követően. Lánya, Sonora miután tudott az anyák napjáról, úgy érezte, hogy apjára való tekintettel az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910-ben végül az amerikai hatóságok is a kezdeményezése mögé álltak. Sonora eredetileg úgy tervezte, hogy az apák napja június 5-e legyen, ez volt ugyanis édesapjának a születésnapja, de a hatóságok addigra nem készültek el az adminisztrációs teendőkkel, így június harmadik vasárnapján – 1910. június 19. – tartották meg az első apák napját, és tartják meg ma is nagyon sok országban, így hazánkban is.

Egyébként William Jackson Smart 1917-ben, 77 évesen, távozott el az élők sorából. Nagy családja volt, összesen 14 gyermeket nevelt fel. Egy másik legenda szerint az apák napja Grace Golden Claton javaslatára történt bevezetésre, akinek édesapja a 20. század elején több száz másik áldozattal egyetemben egy bányakatasztrófában vesztette életét. Az ünnepet hivatalosan 1972-ben Richard Nixon akkori amerikai elnök ismerte el. Richard Nixon volt egyébként az USA 37-ik elnöke, 1969 és 1974 között. Érdemes még tudni, hogy a katolikus egyház az apák napját hagyományosan március 19-én, Szent József (Jézus Krisztus nevelőapja) napján tartja.

