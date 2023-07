A három legfontosabb feltétele annak, hogy tavasztól egészen őszig virágozzon: a napfény, a víz és a megfelelő tápanyagellátás. Továbbá az is sokat segíthet, ha időről-időre eltávolítjuk az elhalt hajtásokat.

A muskátli szereti a napsütést és a meleg időt. Bár vastag szárának köszönhetően könnyedén kibírja a rövidebb száraz időszakokat, mégis rendszeres öntözésre van szüksége ahhoz, hogy megfelelően fejlődhessen és virágokat hozzon. A nyári forróságban akár reggeli és esti öntözés is szükséges lehet, víztartályok vagy automata öntözőrendszerek használatával jelentősen csökkenthető a locsolás gyakorisága.

A muskátli „mohó” növény, ugyanis különösen nagy tápanyagigénye van. Ahhoz, hogy a növény ideális környezetben legyen, érdemes néhány hét után folyékony műtrágyát a vízhez adagolni, még akkor is, ha a komposztot korábban már előtrágyázták. Ha ezzel nem akarunk bajlódni, a muskátli ültetésekor ajánlott a komposztba lassan oldódó műtrágyát keverni.

Fontos: ahhoz, hogy a tápanyagellátás az őszi vegetációs időszak végéig kitartson, célszerű kilenc hónapos műtrágyát választani. Ha a hőmérséklet 20 Celsius-fok fölé emelkedik – márpedig nyáron ez a jellemző –, a növény általában több héttel a trágyázási időszak várható vége előtt felhasználja a tápanyagkészletet, és újratrágyázásra lesz szükség.

A muskátli még bőségesebben virágzik, ha rendszeresen eltávolítjuk az elhervadt virágfejeket, azonban léteznek olyan fajták is, amelyek maguktól is megteszik ezt. Ezek a gazdagon virágzó, kocsányos muskátli fajták, amelyek maguktól levetik az elszáradt hajtásokat. Mivel ezek az öntisztuló típusok általában futónövények, ideálisak lehetnek egyaránt balkonládákban és függő kaspóban is.