Miután a rendezvény A visegrádi országok kulturális és gazdasági kapcsolatainak elmélyítése a méhészet és a mézből készült termékek segítségével címet viselte, az említett édes és egészséges csemege is jelentős szerephez jutott. Miért fontosak a méhek? címmel a kétyi óvodások és kisiskolások tartottak – a szülők, nagyszülők bevonásával – kedves gyermekműsort. Ugyancsak a méhekhez kapcsolódott a zombai német nemzetiségi tánccsoport műsora.

Ezt követően elkezdődött a mézes ételek kóstolással egybekötött bemutatása, ezeket a süteményeket a helyiek, illetve velük együtt, magukkal hozott finomságokként, a csehországi, lengyelországi és szlovákiai vendégek tálalták.

Nagy sikert arattak a különböző foglalkozások. Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Vármegyei Igazgatóságának igazgatója interaktív játékokat hozott, emellett például gyöngyfűzés, fazekasság, mézeskalács sütés, méhviaszból gyertya készítés, habparty várta az erre fogékony korosztályt. Sztárvendégként Cory lépett fel, a napot közös vacsora, majd hajnalig tartó utcabál zárta.

Farkas Attila, Érsekkéty polgármestere visszatérő vendég a kolbásztöltő fesztiválon, ez volt számára a negyedik ilyen alkalom, és csapattagként most is kivette részét a munkából.

– Lényegében ugyanúgy készítjük a kolbászt, mint teszik azt ezen a vidéken – közölte. – Egyetlen különbséget említhetek: mi a fűszereken túl vörösbort is adagolunk a masszába. Ez különleges ízt, aromát ad a kolbásznak.

Hoztunk magunkkal egy kis hazait is, azaz érsekkétyi mézes édességeket, ezekkel már meg is kínáltuk a közönséget. S most első alkalommal érkeztünk egy ötven literes hordóval, benne az egyik legjobb szlovák sörrel. Amit már csapra is vertünk, a felnőttek ezzel a habzó nedűvel is leöblíthették a sült kolbászt.