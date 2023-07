A Hello nyár című dalnak – melynek klipjét Siófokon forgatták – Szekszárdhoz is van köze, ugyanis az énekes nem más, mint Gyarmati Jázmin, a Tücsök Zenei Színpad szólistája. A temperamentumos zene és a fiatalos pörgés gyorsan sikerre viheti és slágerré is teheti a szerzeményt.

A fiatal és energikus előadókkal Tóth Tímea beszélgetett a dal születéséről és a tervezett jövőről.

Korábbi beszélgetéseinket ide kattintva találja!