– Mi adta az ötletet a könyv megírásához?

– Van egy keresztény blogom, a Szeretettel Blog, ahol már az első projektemben szerettem volna bemutatni Istent, hogy hogyan lehet Őt az érzékszerveinken keresztül érzékelni: látni, hallani, érezni az illatát – mondta Kuti Lívia. – Az ízlelés azonban kihívást jelentett. Kértem Istent, hogy mutassa meg, hogyan lehet Őt így is érezni. Elindult egy gondolat, lett egy-két poszt, majd rájöttem, hogy ebben ennél sokkal több rejlik, mint néhány bejegyzés.

– Hogy zajlott a könyvkészítés folyamata?

– Először az ötleteket gyűjtöttem, majd elkezdtem folyamatosan elkészíteni és lefotózni az ételeket. Ez körülbelül egy két évig tartó folyamat volt. Sok családtaggal és baráttal tudtam minden héten megosztani az elkészült fogásokat. Főzés, sütés és imádkozás közben összeálltak bennem az üzenetek, amiket leírtam. Majd a kiadvány több hónapos tervezése és szerkesztése következett, illetve a grafikák megrajzolása. Miután a könyv nyomdakész lett, készítettem egy webshopot. Volt egy előrendelési időszak, ahol összejött a nyomdaköltség. Sokszor kellett hitben kilépnem a vízre, vagy épp átadnom Jézusnak azt a kicsit, amim van. De megláttam, ahogy a kenyereket és a halakat megszaporítja. Rengeteg nehézséget leküzdve, és csodákat megélve tudtam kiadni a könyvet.

– Mi alapján válogattad össze a recepteket és az hozzájuk kapcsolódó igéket?

– A legtöbb ötlet bibliaolvasás közben jött. Megragadott egy-egy igevers vagy történet, amik főként az étkezésekkel voltak kapcsolatosak. De volt olyan is, hogy egy ételről jutott eszembe maga az üzenet. Ilyen például a kígyórétes, ami az ellenség, a kígyó három időszakára utal. A múltban megtévesztette Ádámot és Évát, halált szerezve az emberiségnek. Jézus lábát mardosta a kígyó földi életében, de Ő legyőzte a kereszten, így kiáradt ránk a kegyelem. A kígyó végső eltiprása akkor következik be, amikor Jézus visszajön királyként, új eget és földet teremt, ahol minden könnyet letöröl a szemünkről. Nem lesz többé halál, sem fájdalom, sem gyász, hanem örök boldogság. Jézus erre az örömre és rád tekintett, mikor a kereszten szenvedett.

– Milyen koncepció mentén szerkesztetted a könyvet?

– A könyvet úgy állítottam össze, hogy elsősorban ne arról szóljon, hogy az akkori időkben mit ettek, hanem ma is könnyen elérhető alapanyagokból álló, sokszor mindenki által ismert ételeket vettem alapul. A Biblia nem egy történelemkönyv, Isten szava élő és ható. Minden egyes történetnek van jelentősége ma is az életünkre, és fontosnak tartom, hogy ezt meglássák az emberek, hogy ne csak vasárnap, hanem a hétköznapokban is tudjanak kapcsolódni Jézushoz. A leírások és a sütés-főzés révén egyenesen a történetek résztvevőjévé válhatnak, és változást hozhatnak a körülöttük lévő világba. A könyv 50 receptet és 50 hozzá kapcsolódó bátorító áhítatot tartalmaz, valamint 36 darab igés kártyát, amit akár ajándékba is lehet adni sütik mellé. Ezen túl pedig összeállítottam egy dicsőítő dallistát is, ami minden fejezethez egy-egy dalt tartalmaz.

– Milyen szerepet tölt be az életedben a sütés-főzés?

– Nagyon kreatív vagyok, és szeretek újat alkotni. Emellett pedig a közös étkezéseknek különleges hangulata van. Szinte minden nap főzök, nagyon ritkán megyek étterembe vagy rendelek ételt.

– Kitől tanultál főzni?

– Sok trükköt és fogást lestem el édesanyámtól, de magamtól álltam neki még gyerekként, nem is tudnék pontos időpontot mondani, annyira természetes. Sok receptet ismerek a nagyszüleim idejéből is. Óriási élmény, amikor valaki kinyitja a könyvet, és rácsodálkozik arra, hogy utoljára ilyet az anyukája készített, és felidéződik vele a sok emlék. A könyv ezt a cél is szolgálja: emlékköveket állítani Jézus mindennapi gondviselő szeretetének. Így mi már nemcsak ízeket tudunk örökségbe adni, hanem Jézus szeretetének egy darabját is.

– Az a könyvből is egyértelmű, hogy fontos számodra a hited. Hogy alakult Istennel való kapcsolatod?

– Elég korán, már tizenévesen bekerültem a multik világába. Egyfelől nagyon jó volt, mert megtanított a kőkemény munkára, de átestem a karrierizmus oldalára. Aztán megláttam, hogy a pénz miként változtatja át az embereket. Beteg voltam, sok irigyem volt, de a kezdeti sokat ígérő világ minden oldalról kezdett egyre sötétebb lenni. Egyik éjjel percről percre imádkoztam az életemért, és akkor találkoztam Jézussal. Ő átölelt és kegyelmet adott nekem. Megmentett engem, békét hozott és átírta az életem. Persze most is sok mindennel küszködöm, de Isten kegyelmes, és ha velem az, akkor veled is. Ő mindig csak egy imányi távolságra van tőlünk.