Az ember kezdő szülőként még azt gondolja, milyen szuper lesz minden, végre kipihenheti az egész éves fáradalmakat – csakhogy abba nem gondol bele senki, hogy bizony ott lesznek a gyerekei is.

Annak idején én is szépen elterveztem az első többnapos üdülésnél, hogy nemcsak fürdőzni fogunk, hanem majd programokra is elmegyünk – nyilván a gyerkőc igényeihez igazítva.

Nos, kiderült, hogy a csemeték nem tudnak olyan könnyen alkalmazkodni az új környezethez, ezért rosszul alszanak, és ha a kicsi nem tud pihenni, akkor bizony a szülők sem. Így nem hogy aktív, de semmiféle pihenésre nem maradt idő, a programokról teljesen lemondtunk, mert örültünk, ha egyáltalán a partra leértünk.

Most már eltelt jó pár év az első megpróbáltatások óta, szülőtársaim pedig megnyugtattak, hogy minél idősebb az emberpalánta, annál könnyebb lesz a helyzet. Mindenkit megnyugtathatok, tényleg nem voltak már olyan gondjaink, mint annak idején, most már teljesen más dolgok miatt aggódhattunk.

Programokat továbbra sem érdemes tervezni – kiderült, hogy a spontán dolgok válnak be a legjobban, mivel jóval kevesebbet kell velük vesződni. Természetesen szuper dolog a gyerekekkel együtt nyaralni, de jó, ha előtte találunk egy jó bébiszittert a környéken.