A táborban minden napot őrző-védő foglalkozással zárnak, ahol a csahosoknak meg kell tanulniuk megvédeni a gazdáikat. A napi programokon kívül a hét folyamán több versenyen, habpartin és érdekes előadáson is részt vehetnek a tábor lakói.

– Idén a köreinkben egy sztárvendégünk is lesz, Halász Árpád mesterkiképző, aki például a Fehér Isten című dokumentumfilm több mint kétszáz kutyáját is trenírozta a filmben. A kutyatréner tart egy több mint két órás előadást nekünk, de a hét folyamán olyan híres trénerek is oktatnak nálunk, mint Nagy Géza, illetve Such Ferenc nemzetközi teljesítménybírók.

Videós beszámolóval később jelentkezünk!