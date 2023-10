Halloweeni délután a gyerekeknek

Az őszi szünetben remek lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekeket is bevonjuk a mindennapi teendőkbe, így játékosan tudunk velük időt tölteni, valamint készülni a halloweeni időszakra. Elsőként díszítsük fel közösen a helyiségeket halloweeni dekorációval: krepp papírból egyszerűen készíthetünk kihajtogatható szalagdíszt, amit feldobhatunk papír tök, szellem vagy pók alakzatokkal, de akár belevághatunk a gyerekek által annyira kedvelt tökfaragásba is. A konyhában sem kell bonyolult dolgokra gondolni, néhány giliszta alakú gumicukor, különböző magvak, krékerek és máris kész a halloweeni ropogtatnivaló.

A kevert tészták a legalkalmasabbak arra, hogy a kisebbeknek is megtanítsuk a sütés alapjait. A közös időtöltés közben barátainkat és a gyerekek játszótársait is áthívhatjuk, a következő egyszerű, ám annál ízletesebb és látványosabb süteményből pedig bárki falatozhat. A tökös-narancsos pók muffin alapjához sütőtökre lesz szükségünk, melyet ezzel a recepttel még a válogatós gyerekekkel is megkedveltethetünk, a sütőtök ráadásul gazdag A-, C- és E-vitaminokban, valamint az immunrendszer működését is segíti.

Tökös-narancsos pók muffin

Hozzávalók (12 darabhoz):

A tésztához: 175 g Rama margarin, 175 g kristálycukor, 300 g liszt átszitálva, 3 közepes méretű tojás, 5 evőkanál tej, fél csomag sütőpor, 100 g főtt sütőtök vagy vajtök pépesítve, 50 g csokoládékrém, 1 narancs reszelt héja

A krémhez: 115 g porcukor, 2-3 evőkanál narancslé, 55 g csokoládé felolvasztva

A díszítéshez: medvecukor

Elkészítés: A margarint és a cukrot habosítsuk fel, majd keverjük hozzá a tészta többi összetevőjét, amíg homogén állagot nem kapunk. Adjuk hozzá a sütőtökpépet és a reszelt narancshéjat, majd oszlassuk el egyenletesen a keverék felét a muffinpapírokban. Mindegyik formába tegyünk fél teáskanállal a csokoládékrémből, majd öntsük rájuk a maradék tésztát. 180°C-ra előmelegített sütőben 20-25 percig süssük. Ha kihűltek, kevés narancslevet adjunk a porcukorhoz, hogy sűrű állagot kapjunk, majd kenjük rá a krémet a süteményekre. Az olvasztott csokoládéból csorgassunk négy kört minden muffin tetejére, majd középről indulva húzzunk kifelé csíkokat, hogy pókhálómintázatot kapjunk. A medvecukorból készítsünk pók alakú díszt és helyezzünk egyet-egyet minden muffin tetejére.

Merész vendégvárók halloweeni partihoz

Ha a barátainkkal terveznénk egy partit, akkor is megfűszerezhetjük az estét pár izgalmas vendégváró falattal. Sokunknak nincs ideje hosszasan megtervezni a halloweeni összejövetel részleteit, mégis szeretnénk a vendégeket finomságokkal várni, miközben a dekorációra és a jelmezre is gondolnunk kell. A halloweeni harapnivalók összeállításakor nemcsak a meghökkentő tálalásra, de az ízek harmóniájára is érdemes odafigyelni. A szendvicseket, krékereket izgalmasabbá tehetjük néhány apró trükkel, és akár a parti előtti utolsó pillanatokban is összedobhatjuk őket. A krékereket összeillesztve megkenhetjük őket zöldségkrémekkel, így apró falatokat készíthetünk, a szendvicseket pedig szezonális gyümölcsökkel, például alma vagy körteszeletekkel színesíthetjük.

Ne izguljunk a dekoráció miatt sem, a legegyszerűbb megoldás is lehet látványos. Alakítsuk otthonunkat „boszorkányossá”: a terítékhez keressünk régi, sötét abroszokat, anyagdarabokat, az asztalt pedig kerti ágakkal, levelekkel és persze gyertyákkal tegyük még rémisztőbbé. Ha van időnk, akár előző nap, tartalmasabb fogással is készülhetünk a vendégeknek. A boszorkány erdei gombaleveséhez vegyük kedvenc szezonális zöldségeinket, például gombát, sárgarépát, zellert, daraboljuk őket rusztikus alakúra, majd pirítás után adjuk hozzá a fűszereket, rozmaringot, zsályát, tárkonyt. Sózzuk, borsozzuk, majd vízzel felöntve forraljuk össze. Az igazi boszorkányos hangulathoz egész, kivájt sütőtökben vagy cipóban is tálalhatjuk.

Ne feledkezzünk meg a frissítőről sem: vegyünk egy nagy tálat, és ízlés szerint keverjünk össze különböző gyümölcsleveket, tegyünk hozzá néhány rúd fahéjat, szegfűszeget és csillagánizst, és kész is a vendégváró bólé. Ha már úton vannak a vendégek, és még a készülődés is hátra van, íme két finom és látványos édesség, amik garantáltan kedvencekké válnak.

Drakulafogsor süti, boszorkányujj kekszek:

Hozzávalók a Drakulafogsor sütihez (8-10 darabhoz):

A tésztához: 85 g Rama margarin, 85 g porcukor, 85 g barna cukor, 1 tojás, 1 teáskanál vaníliaaroma, 175 g liszt, fél csomag sütőpor, 85 g csokoládé reszelék

A díszítéshez: piros cukormáz 150 g porcukor, 75 g Rama margarin, piros ételfesték, fehér mini mályvacukor, néhány pehely mandula

Elkészítés: A tészta száraz hozzávalóit összemorzsoljuk, majd a nedves összetevők hozzáadásával puha tésztát gyúrunk. Egy margarinnal kikent tepsibe evőkanálnyi adagokat helyezünk, majd 180°C-ra előmelegített sütőben 8-10 percig sütjük őket. Ha már kihűltek, félbevágjuk őket, majd megkenjük mindet piros cukormázzal. A mályvacukrokat a keksz szélére rendezzük, majd ráhelyezzük a másik felét. A vámpírfogak helyére mandulaszeletek kerülnek.

Hozzávalók a boszorkányujj kekszekhez (10-12 darabhoz):

A tésztához: 125 g Rama margarin, 125 g porcukor, 2 tojássárgája, 1 citrom reszelt héja, 250 g liszt, 50 g mandula pehely

Elkészítés: Robotgéppel összekeverjük a margarint és a cukrot, hozzákeverjük a tojássárgáját, a citromhéjat, a lisztet, majd az egészet lágy tésztává gyúrjuk, amit becsomagolva 30 percre hűtőbe teszünk. A pihentetés után 1 cm átmérőjű tekercseket sodrunk a tésztából, ujjnyi hosszúságra vágjuk őket, majd sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. A mandulát ráhelyezzük a tekercsekre, enyhén a tésztába nyomkodjuk. A késsel jellegzetes „ráncokat” vágunk a tésztára. 180°C-ra előmelegített sütőben kb. 15-20 perc alatt megsütjük őket.

Romantikus Halloween pároknak

Ha a halloweeni időszakot inkább meghitt körülmények között töltenénk, akkor sem kell lemondani a rémisztő hangulatról. Gyújtsuk meg kedvenc illatgyertyáinkat, és főzzünk egy tartalmas, zöldséges-sütőtökös ragut, ami felmelegíti a testet és a lelket. Egyszerű, mégis egészséges finomság lehet néhány margarin alapú zöldséges mártogatós a kedvenc zöldségeinkkel, például humusz, padlizsánkrém vagy sütőtökkrém, amik remekül illenek a késő őszi időszakhoz.

Egy hosszú munkanap után, ha már az aznapi hátborzongató filmet is kiválasztottuk, csak a nassolni való marad hátra. A bolti édességek helyett itt egy egyszerű, mégis abbahagyhatatlan finomság, ami egyedül vagy akár közösen is elkészíthető. Ezzel a sütőtökös karamellás ropogtatnivalóval akár párunkat is meglephetjük, egyben a halloweeni hangulathoz is hozzájárulunk.

Hozzávalók (9-10 darabhoz):

Az alaphoz: 115 g Rama margarin, 115 g tejkaramella vagy vajkaramella darabokra törve, 115 g mályvacukor, 1 teáskanál vegyes sütőtök-fűszerkeverék, 115 g puffasztott rizspehely, 1 teáskanál narancssárga ételfesték

A dekorációhoz: mini csokoládérudak vagy forgácsok, zöld fondant cukormáz

Elkészítés: A margarint, a karamellát, a fűszerkeveréket és a mályvacukrot egy lábosba tesszük, és gyenge lángon addig keverjük, amíg összeolvadnak, majd a tűzről levéve belekeverjük a rizspelyhet és a színezéket. Ha kissé kihűlt, a keverékből halmokat kanalazunk, golyókká formáljuk őket, majd a közepükre helyezünk egy-egy csokoládé rudat és hagyjuk megdermedni kb. 5 percig. Végül kinyújtjuk a cukormázat, és leveleket vágunk ki a díszítéshez.