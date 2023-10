Immunerősítés 1 órája

Igazi vitaminbomba az év utolsó gyümölcse, a naspolya

Még pár nap és szedhetjük bokrokról a naspolyát, mely egyre népszerűbb Tolnában is. A mediterrán hangulatot idéző növénynek – fa és bokor formában is – nagyon különleges a termése. Ha dér is megcsípi a naspolyát, az már szedhető, így tarja a mondás.

Frissen leszedve még nem jó (Fotó: MW)

Az időjárás előrejelzése szerint, pár napig hajnalban nulla fok közelében lesz a hőmérséklet, ami segíti a naspolya érését. A naspolya nem kifejezetten szép gyümölcs, nem lehet frissen fogyasztani, és ősz végére – leszedés után, utólag – érik be igazán, és akkor a legfinomabb, ha már a dér is megcsípte. A rózsavirágúak rendjébe tartozik, az alma, a birsalma és a körte rokona, feltehetőleg Közép-Ázsiából származik. Hazánktól északra ritkán fordul elő, mivel kis termetű fája a meleget kedveli, ennek ellenére nagyon jól tűri a telet. A naspolyafát vagy bokrot mutatós lombkoronája miatt gyakran ültetik parkokba, kertekbe dísznek. Tele van vitaminnal, majdnem az összes B-vitamint tartalmazza. Megköti a vastagbélben lévő mérgező anyagokat, így segít megőrizni a vastagbél nyálkahártyájának egészségét. Vas, réz, kálcium és mangán is van benne, és nagyon sok C-vitamin. A vastartalma miatt fogyasztása vérzékenyeknek kifejezetten ajánlott, és ezen kívül még csonterősítő, gyulladáscsökkentő hatása is van. Májusban kezd virágozni, a gömbölyű gyümölcs október végére érik be. A naspolya magja is felhasználható, a belőle készült főzet vesekő hajtására alkalmas. Magas pektintartalmának köszönhetően készíthetünk belőle lekvárt, zselét, a birsalmához hasonlóan sajtot, gyümölcslevet – lágy húsa miatt befőzéshez könnyen felhasználható. Lekvárnak elkészítve nem kell a héját, magvait sem eltávolítani, hanem kilónként négy deci víz hozzáadásával főzzük, amíg szét nem esnek a gyümölcsök. Szitán átnyomjuk, azután adjuk hozzá a cukrot, azzal együtt sűrűre főzzük. Üvegekbe téve száraz dunsztba helyezzük. Süteménybe, krémbe, egyéb édességbe felhasználható.

