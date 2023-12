Egy baráti beszélgetés alkalmával találta ki a szekszárdi Barabás Norbert és Fődi Zsolt, hogy a karácsonyi időszakban valamilyen módon segíteni fognak egy nehéz helyzetbe került családot. Az eredeti elképzelésük az volt: bevásárolnak majd nekik. Megvesznek mindent, amire az ünnepi terített asztalnál szükség lehet. Végül tizenegy gyermek és hét felnőtt napjait sikerült szebbé tenniük.

Norbert és Zsolt mindenképpen olyan családot szeretett volna támogatni, akiknél a szükség igazán nagy úr. Ezért elsőként az egyik szekszárdi védőnőt, hátha ismer olyan szülőket, akiknek igazán jól jönne az anyagi támogatás. A szakember irányította a jó szándékú férfiakat a Humánszolgáltató Központhoz. Az intézmény vezetőjével történt rövid egyeztetést követően aztán gyorsan meg is született a terv: a Családok Átmeneti Otthonában élőknek fognak - első körben - két héten keresztül meleg ételt vinni. Így egy helyett, végül több családnak sikerült szebbé tenniük az elmúlt napokat. A szenteste előtti pénteken így már ismerős arcokként érkeztek a lakhatási gondokkal küzdő gyerekekhez, édesanyákhoz és édesapákhoz, akik ekkorra már többedik alkalommal fogyaszthattak el meleg ebédet a két segítő szándékú férfinak, és családjaiknak köszönhetően.

Leves és második fogás

A szekszárdi Amaryllis Étterem és Bár menüjét ehette az elmúlt napokban az a tizenegy gyermek és hét felnőtt, akik ideiglenesen a Családok Átmeneti Otthonában kénytelenek lakni. A kezdeményezéshez a sokak által kedvelt vendéglátóhely tulajdonosa, Seregi Ferenc is azonnal csatlakozott, amint Norbert és Zsolt megkeresték őt: önköltségi áron adta az adakozásra szánt ételt a két felajánlónak. Az akció kezdeményezői pedig minden nap maguk szállították ki a még gőzölgő finomságokat. Azt mondják, felemelő érzés látni milyen jóízűen esznek azok, akiknek az adventi időszakban a segítségük nélkül nem lett volna módjuk meleg ételhez jutni. Az élmény viszont egyben sokkoló is.

A két barát korábban nem is tudott róla, hogy Szekszárdon az önkormányzat működtet egy "menedékházat" a lakhatási nehézséggel küzdőknek, így néhány nappal ezelőttig nem találkoztak még azokkal a megrázó sorsokat elszenvedett gyermekekkel és szüleikkel sem, akik most köszönetet mondanak nekik az önzetlen segítségükért. Mint fogalmaznak, az ott a napjaikat töltőknek az év nagy részében nem csak a meleg ételről kell lemondaniuk, de az otthon és a család biztonságát sem élvezhetik maradéktalanul. Pénteken egyébként apró karácsonyi csomagot is kaptak a lakók. A gyerekeknek gondosan becsomagolt édesség is jutott, így az ajándékok felnyitásának katartikus élményével is sikerült megajándékozni a nehéz helyzetben levőket. Este pedig nyugodt boldogságban tölthették együtt az időt az ajándékba kapott csokoládénak és más édességeknek köszönhetően.

Másokat is szeretnének bevonni

Norbert és Zsolt hiszi és vallja, hogy segíteni szükséges a bajbajutottakat. Meggyőződésük szerint ezt helyben kell megtenni, ott, ahol az ember él. A mostani akciót január első hetében is folytatják majd, ez már biztos, mindent leszerveztek, ami ehhez szükséges. Azt szeretnék viszont, hogy mások is csatlakozzanak hozzájuk, azért, hogy egész évben, akár csak havi egy héten keresztül kaphassanak meleg ételt a Családok Átmeneti Otthonának lakói. Mint fogalmaztak: ezek az emberek nagyon nehéz anyagi körülmények között kénytelenek élni. Gyakori, hogy a hónap utolsó hetén már csak tésztát és kenyeret esznek. Ezért a célunk, az, hogy legalább havi hét napon keresztül jussanak meleg ételhez. Ez ügyben magánszemélyek, vállalkozások, és vendéglátóhelyek segítségére is számítanak. Ők vállalnak minden szükséges szervező és logisztikai feladatot, az anyagi forrás finanszírozásához viszont jól jönnek a további adakozók. Ebben egyébként a szekszárdi Humánszolgáltató Központ is partner. Tolácziné Varga Zsuzsanna, az intézmény vezetője azt mondja, szívesen fogadják a felajánlásokat legyen szó ételféleségekről, ruhákról, vagy játékokról.

A menedékház ideiglenes segítséget ad

A Családok Átmeneti Otthonát a szekszárdi Humánszolgáltató Központon keresztül a város önkormányzata működteti. A húsz fő befogadására alkalmas "menedékház" főként lakhatási válsággal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt ideiglenes segítséget. A lakók egy éven keresztül vehetik igénybe a szolgáltatásokat, ezt követően újabb hat hónapra pályázat útján nyerhetnek még jogosultságot. A CSÁO célja, hogy a kicsiket a nehéz helyzet ellenére se kelljen a családjaikból kiemelni.