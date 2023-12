Munkatársunk nem akármilyen merítésű megmérettetésen indult, hiszen az idei kiírásra közel 45 ezer fénykép érkezett. Makovics „Viharvadász” Kornél villámlást ábrázoló fotóval kápráztatta el a zsűrit, nem véletlenül, hiszen ebben a műfajban – egyedülálló felvételei révén – országos ismertségre tett szert. A vele készített interjúban arra is kitért, hogy mi vonzza őt oda, ahol tombol az égiháború, egymást követik a vakító villanások, a fülsiketítő mennydörgések és a levegő megtelik az elektromosság illatával. Elmondta, hogy számára nem a rá zúduló eső, avagy a körülötte csapkodó villámok elviselése jelenti a legnagyobb nehézséget, hanem sokkal inkább a hajnali kelés. Ugyanis a felhőszakadások általában ekkor gyakoriak.

Emellett elkötelezett fotósa a természetnek is, gyakorta barangol a Gemencben, ahol állatok rejtett életét figyeli meg, illetve kapja ezen pillanatokat lencsevégre. Ezen a leshellyel is rendelkező terepen nem a zivatar okozhat kellemetlenséget – az amúgy sem zavarná viharvadász kollégánkat – , hanem elsősorban a megannyi szúnyog. Így tehát elmondható, hogy kollégánk, aki egyébként új, különleges terveibe is betekintést enged, valóban vérét adja egy-egy különleges fotó kedvéért