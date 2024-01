A vadgazdálkodásnak elengedhetetlen részét képezi a vadászat. Bár sokan nem tudják, a vadászok nagyon fontos szerepet töltenek be a szektor egyensúlyának a fenntartásában, a vadállatok okozta mezőgazdasági kárenyhítésben is, de feladatuk az inváziós állatfajok terjeszkedésének a megakadályozása, ahogy a járványok megfékezése is – írta az agronaplo.hu.

Mennyibe is kerül ténylegesen a vadászat?

Mekkora összeget kell kifizetnie idén annak, aki ma Magyarországon el akarna ejteni egy vadállatot, vagy saját trófeát szeretne kitenni a falára?

Az alsónánai Nimród Vadásztársaság elnöke, Lele Lajos elmondta, nincs egységes tarifa. Vadásztársasága válogatja, hogy miért, mennyit kell fizetni. A vadászvizsga viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy valakiből vadász lehessen. Ennek az ára 250 ezer forint körül van. Ha valaki ezt elvégezte, lehet belőle sportvadász, akár vadászterület nélkül is.

Ebben az esetben bérvadászként vehet részt vadászatokon vagy vendégként, meghívásos alapon.

Bérvadászként, vagy vendégként a költsége attól függ, mit szeretne lőni. Ha trófeás vadat, az akár több milliós tétel is lehet. Ha csak a hangulat miatt szeretne vadászni, akkor a lődíjat meg kell fizetnie, ami 10 ezer forint körül van naponta, és ezért a pénzért jár neki a kíséret, a les használata, a vadőrszolgálat.

A trófeás vadnál a trófea a vadászé, a hús a vadásztársaságé

A vadásztársasági tagok tagdíjat fizetnek, melynek összegét a taggyűlés állapítja meg. Alsónánán ez évente 200 ezer forint. A tagdíjakból etetik a vadakat, fizetik a vadhűtő költségét, a vadőrt és tartják fenn – már ahol van – a vadászházat.

Havi szinten egy-egy vadász kiadása – lőszer, gázolaj, terepjáró használata – 20-30 ezer forintba kerül.

Az első évek a legköltségesebbek, amikor a vadász leteszi a vizsgát, és puskát, vadászruhát vásárol. Egy-egy vadászpuska ára is változó, lehet 200 ezer, de lehet akár 5 millió forint is. De mindent összevetve Lele Lajos azt mondta, a vadászat nem költségesebb hobbi, mint a horgászat.