Vajon mitől lesz népszerű egy diéta? Elsősorban attól, ha nem jár sok lemondással, és segít elérni a diétázó célját legyen szó fogyásról vagy a jobb közérzet eléréséről. Hogy melyik a legjobb? Nyilván ez személyenként változó, de bizonyos szempontokat figyelembe véve nem nehéz egy általánosan elfogadható listát összeállítani. A Forbes Health dietetikusok, orvosok és táplálkozási szakértők a következő szempontok alapján állították össze a listát: A fogyás hatékonysága. Mennyire fenntartható a diéta? Biztonságos-e, nem eredményez túl gyors, drasztikus fogyást? Milyen a szívműködésre gyakorolt hatása? Az étrend mindenki számára elérhető, függetlenül a társadalmi, anyagi helyzettől?

Különleges diétákat is választhatunk

Ötödik helyre a MIND diéta került, ami alapvetően a növényi táplálkozást preferálja, és olyan élelmiszerek fogyasztását javasolja, mint a bogyós gyümölcsök, a sötétzöld leveles zöldségek (és más zöldségek), a halak, a diófélék, a teljes kiőrlésű gabonák és az olívaolaj. Bár a MIND diéta célja az agy egészségének védelme, az étrend jótékonyan hat a szívre, segít megelőzni a cukorbetegséget és bizonyos rákos megbetegedéseket is.

Negyedik helyen a súlyfigyelő diéta végzett. Ebben az esetben ahelyett, hogy bizonyos élelmiszerek korlátozására összpontosítanának, a mértékletességet hangsúlyozzák, így sokkal könnyebben kezelhető, mint más diétás programok. Támogató hálózat is áll mögötte: az online közösségtől a személyes találkozókig minden elérhető a csoporttagoknak. Alapja a pontozás, az ételekhez pontokat rendelnek. Egy rántott hús nagyon sok pontot ér, míg egy adag párolt zöldség csupán pár pont. A diéta szerint lehet bármit enni, de ha összegyűlt a napi engedélyezett pontszám, akkor onnantól kezdve nem ehetünk. A pontok az életkortól, a súlytól és a magasságtól függenek.

Ez a három legkedveltebb diéta

A dobogó harmadik fokára a flexitáriánus diéta került. Ahogy a neve is árulkodik róla, ez egy rugalmas diéta. Olyan étrend, amelyben a növényi eredetű élelmiszerek dominálnak, és kisebb mennyiségben az állati eredetűek, így a tejtermékek, a hús és a hal is megjelennek. A dietetikusok szerint a flexitáriánus táplálkozás mindazt magában foglalja, amit az egészséges étrendről elképzeltünk, és megfelelően, átgondoltan összeállítva minden tápanyagot képes biztosítani a szervezetnek. A sok növényi alapanyag miatt ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, azonban az állati eredetű élelmiszereknek köszönhetően elegendő fehérjét, zsírsavat és a csak ezekben előforduló B12-vitamint képes biztosítani számunkra, és rostokból is sokat tartalmaz.

Második helyezett a DASH, (aminek jelentése magas vérnyomás megállítása táplálkozási szempontból), ahogy a neve is utal rá, elsősorban a magas vérnyomás kialakulásának megelőzését és kezelését célozza meg a szív- és érrendszer egészségének védelmével. Az étrend a gyümölcsökre és zöldségekre, a teljes kiőrlésű gabonákra, az alacsony zsírtartalmú tejtermékekre és sovány fehérjékre helyezi a hangsúlyt. Ez a diéta kevés nátriumot, hozzáadott cukrot, telített zsírokat (például kókuszdió- és pálmaolajat), alkoholt és feldolgozott élelmiszereket tartalmaz. Gazdag rostokban és három alapvető ásványi anyagban: kalciumban, magnéziumban és káliumban.

A legkedveltebb diétának pedig a mediterrán diétát választották, ami nem is olyan meglepő. Ez az étrend, sőt inkább életmód szerepel a lista élén (egyébként már évek óta). Az étrend valójában a Földközi-tengert körülvevő országok étkezési alapelveit követi, amely bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát és javítja az általános egészségi állapotot. A mediterrán diéta a teljes értékű élelmiszerekre helyezi a hangsúlyt, beleértve a gyümölcsöket, zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonákat, babot, dióféléket és magvakat , valamint az egészséges zsírokat, például az olívaolajat, valamint hetente kétszer ajánlja a hal- és tenger gyümölcsei fogyasztását. Mérsékelt mennyiségű tojás és baromfihús is belefér a diétába. Vörös húst csak alkalmanként engedélyez, és nem javasolja a finomított gabonák, hozzáadott cukrok és magasan feldolgozott élelmiszerek fogyasztását.

Forrás: mindmegette.hu