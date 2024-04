Házi praktikák 51 perce

Így lesz szép és dús virágzatú a leanderünk

Sokan már március közepén kitették a szabadba a leanderjeiket, sőt olvasóink közül többen is jelezték, be sem vitték még ősszel a hideg elől a pincébe, vagy más zárt helyre. Egyre enyhébbek a telek, így a leanderek is elviselik a klímánkat.

Mauthner Ilona

Egy gerezd fokhagyma a földjébe, csodát tesz a növénnyel (Fotó: MW)

A sokak által kedvelt, hazánkban egyre népszerűbb mediterrán növény kétségkívül jól érzi magát vármegyénkben. Ha kell, ültessük át, tápoldatozzuk Ez a csodaszép növény akár másfél méter magasra is képes megnőni, és egész nyáron ontja fehér, rózsaszín, barack és ciklámen virágait, feltéve, ha megfelelő gondoskodásban részesül. Ilyenkor tavasszal érdemes jobban odafigyelnünk rá, ha azt szeretnénk, hogy az udvarunkon pompázzon. Fontos, hogy szemügyre vegyük a virág alatti földet, ugyanis a nyári időszakban sok tápanyagot igényel, ezért a földje a pihenés ideje alatt nagyon ki tud merülni. Ettől függetlenül is, ha már legalább 2 éve nem ültettük át, akkor az legyen az első dolgunk, hogy új és nagyobb cserepet keresünk neki és abba átköltöztetjük friss földdel. Májustól ontja a virágait Májustól már ajánlott rendszeresen öntözni, nem kell, hogy ússzon a vízben, de soha ne is legyen száraz a földje. Ilyenkor már újra megerősödik a téli alvás után, a gyökere is elkezd növekedni és megkezdi hozni az első virágait. A tápoldatról sem szabad megfeledkezni, válasszunk kifejezetten erre célra szánt tápoldatot, amiből heti egyszer adagoljunk a leandereknek. Növényvédelemről se feledkezzünk meg A levéltetvek nagyon kedvelik a leandert, ezért érdemes már előre védekezni ellenük és erre a legjobbak a természetes módszerek, amelyeket időnként alkalmazva a virágod szép rovarmentes és egészséges maradhat. Készítsünk csalánlevet, amit spricnis flakonba töltve, időnként permetezzük le vele a növényt. Ezenkívül jó trükk még a cserépbe fokhagymagerezdet dugdosni. M. I.

